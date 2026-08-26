Dan Voiculescu avertizează: Revoluția AI poate provoca șocuri majore. „Tehnologia avansează mai repede decât instituțiile”

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra transformărilor profunde produse de inteligența artificială și avertizează că societatea nu este încă pregătită să gestioneze consecințele economice și sociale ale acestei revoluții. Într-o postare publicată pe blogul său, Dan Voiculescu prezintă două realități aparent diferite, dar care indică aceeași problemă.

La Goldman Sachs, unul dintre reperele sistemului bancar american, un director avertizează că tinerii bancheri riscă să-și piardă capacitatea de gândire independentă, deoarece externalizează tot mai mult raționamentul către inteligența artificială. Profesia se învață prin exercițiu și practică, nu doar prin preluarea unor rezultate generate automat.

În același timp, în China, peste două milioane de roboți lucrează deja în fabrici, iar locurile de muncă a peste 120 de milioane de oameni sunt puse în discuție de accelerarea automatizării.

„Două lumi diferite, finanțe de top în SUA, industrie grea în China, aceeași provocare: revoluția AI. Mizele sunt uriașe”, subliniază profesorul Dan Voiculescu.

Acesta consideră că tehnologia evoluează cu o viteză mult mai mare decât instituțiile care ar trebui să o administreze. Educația, piața muncii și sistemele de protecție socială nu reușesc să țină pasul cu schimbările produse de inteligența artificială.

În lipsa unei dezbateri profunde despre cine beneficiază, cine pierde și cum vor fi distribuite costurile acestei transformări, întreaga omenire riscă să se confrunte cu șocuri economice și sociale majore.

„Voi reveni la temă. Este provocarea fundamentală a epocii noastre”, concluzionează profesorul Dan Voiculescu.