Trump retrage bombardierele strategice B-1 din Anglia din cauza unor "amenințări", după "incidentul terorist" din septembrie

2 minute de citit Publicat la 23:25 05 Oct 2026 Modificat la 23:36 05 Oct 2026

Bombardier american B-1 la baza Fairford, înainte de a primi ordinul să se întoarcă în SUA. Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite și-au retras bombardierele de la baza Fairford a Royal Air Forces (Forțele Aeriene ale Regatului Unit) din cauza unor "amenințări" la adresa acestui obiectiv militar, relatează BBC.

Pentagonul a confirmat duminică retragerea bombardierelor. Se presupune că ar fi vorba despre 12 aparate B-1, care au primit ordin să revină la bazele lor din SUA.

Acest aparat a fost proiectat inițial în timpul Războiului Rece pentru misiuni nucleare de mare altitudine, fiind apoi reconfigurat pentru a zbura la joasă altitudine, cu armament convențional.

Într-o scurtă discuție cu jurnaliștii, luni, înainte de a pleca spre Nebraska, Trump a precizat că SUA aveau cunoștință despre "amenințare", fapt care a dus la decizia de a muta bombardierele. El fusese întrebat dacă mutarea aparatelor a avut în vedere o "amenințare anume"

"Da, cred că putem spune asta. Nu au plecat de acolo din întâmplare. Au existat niște amenințări. Și, în loc să provocăm inamicul, mai bine îl capturăm și îl învingem. De ce să le lăsăm acolo (bombardierele, n.r.)? Așa că le-am mutat puțin. Nu foarte departe", a răspuns el.

Mai devreme în cursul aceleiași zile, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a dat asigurări că baza Fairford este sigură.

Oficialul britanic a invocat chiar o declarație de săptămâna trecută a lui Donald Trump, în care acesta a lăudat forțele britanice de poliție, militare și de securitate de la baza respectivă.

Presa americană: SUA retrag bombardierele strategice de la Fairford după un al doilea incident

Cele mai recente declarații ale președintelui american par să confirme informațiile din presa de peste Ocean, potrivit cărora o nouă amenințare a dus la retragerea bombardierelor B-1.

Noua amenințare vine după un incident major petrecut pe 27 septembrie, când poliția britanică a fost alertată cu privire la trei "vehicule suspecte" aflate în apropierea bazei Fairford.

Baza RAF, situată în zona Cotswolds din comitatul Gloucestershire, a devenit apoi punctul central al investigațiilor antiteroriste.

Cinci bărbați au fost inițial arestați sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni de terorism. Ei au fost ulterior eliberați pe cauțiune. Un al șaselea bărbat, cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, a fost și el arestat și apoi eliberat pe cauțiune.

După eliberarea primilor cinci suspecți, Trump a criticat decizia, iar oficiali americani au sugerat că Iranul ar fi putut fi implicat în incident.

Surse guvernamentale britanice nu au contestat că decizia Washingtonului de a retrage bombardierele a fost luată ca răspuns la incidentul din 27 septembrie.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că bombardierele au fost mutate dintr-un "exces de precauție" și a acuzat apoi Iranul că face ceea ce a făcut "timp de 49 de ani, și anume, să comită acte de terorism împotriva SUA și a multor alți oameni".