Un bărbat cu dublă cetăţenie, britanică şi iraniană, a fost arestat în complotul de la baza RAF Fairford

Un bărbat cu dublă cetăţenie, britanică şi iraniană, a fost arestat în complotul de la baza RAF Fairford. FOTO: CNN

Poliția a arestat joi un cetățean cu dublă cetățenie (britanică și iraniană), suspectat că plănuia un atac terorist, în urma unui incident de securitate la baza aeriană militară RAF Fairford, administrată de SUA în Anglia, incident pe care autoritățile britanice l-au pus în legătură cu Teheranul, notează AP.

Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a fost arestat joi la Londra, iar poliția a efectuat percheziții la două imobile din capitala britanică, a anunțat, într-un comunicat, divizia de combatere a terorismului din cadrul poliției.

Un cetățean britanic în vârstă de 26 de ani a fost audiat de poliție în regim de avertizare oficială („under caution”), ceea ce înseamnă că audierea a fost înregistrată și poate fi utilizată în cadrul unor proceduri judiciare ulterioare.

Ce s-a întâmplat la RAF Fairford

Duminică, cinci bărbați, toți cetățeni britanici din Londra, cu vârste de peste 20 de ani, au fost arestați sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni legate de explozibili și terorism, în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, utilizată de bombardierele americane pentru atacuri asupra Iranului. Între timp, suspecții au fost eliberați pe cauțiune.

Poliția a anunțat că a descoperit o cantitate de substanță inflamabilă, benzină, în trei autoutilitare asociate celor cinci suspecți, însă nu a găsit explozibili.

Vicki Evans, coordonatorul național principal pentru activitățile polițienești de combatere a terorismului, a declarat că ancheta „este extrem de complexă, iar echipele noastre de specialiști explorează multiple piste de investigație”.

„Așa cum am precizat clar, analizăm toate ipotezele posibile – inclusiv o eventuală implicare a unui stat străin”, a spus ea.

UK suspectează Iranul

Premierul Andy Burnham a declarat că Marea Britanie observă „indicii puternice” privind implicarea Iranului în acest incident. Iranul neagă orice implicare.

Baza, situată la 160 de kilometri (100 de mile) vest de Londra, a fost utilizată de bombardierele americane pe parcursul a zeci de ani de conflicte în Orientul Mijlociu, inclusiv în timpul războiului cu Iranul din acest an.

Oficiali americani de rang înalt au criticat decizia de a permite eliberarea pe cauțiune a celor cinci suspecți; președintele Donald Trump a afirmat: „Eu nu aș fi făcut asta”, iar secretarul de stat Marco Rubio a menționat că multe persoane au fost „tulburate” de această măsură.

Burnham a precizat că autoritățile gestionează ancheta sub „cel mai strict control și o supraveghere extrem de atentă” și că oficialii britanici au „discutat pe tot parcursul săptămânii cu omologii lor din Statele Unite pentru a explica situația de aici și modul în care se desfășoară lucrurile”.

Oficiali britanici afirmă că grupări interpuse (proxy-uri) cu legături cu Iranul s-au aflat în spatele unei serii de incendieri și alte atacuri în Marea Britanie și în alte țări, multe dintre acestea vizând comunitatea evreiască și având scopul de a semăna frică. Aceștia au avertizat anterior că Teheranul și-ar putea extinde țintele din Marea Britanie dacă conflictele din Orientul Mijlociu vor continua.