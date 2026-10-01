Petrolul s-a scumpit cu 2% după ce China a suspendat exporturile de combustibil. Barilul a ajuns la 100,48 dolari

Petrolul s-a scumpit cu 2% după ce China a suspendat exporturile de combustibil. Foto: Gettyimages | Anton Petrus

Cotaţiile ţiţeiului au urcat joi cu aproximativ 2% după ce China a suspendat exporturile de produse petroliere, ceea ce va înăspri situaţia pe piaţa combustibililor, afectată deja de penuria de aprovizionare la nivel mondial, în timp ce investitorii continuă să evalueze eforturile diplomatice din Orientul Mijlociu, notează Agerpres.

La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna decembrie a urcat cu 2,45 dolari, ajungând la 100,48 dolari, în timp ce cotaţia barilului de petrol "light sweet crude" a crescut cu 1,65 dolari, la 92,07 dolari.

Rafinăriile din China au suspendat exporturile de produse petroliere către regiunile de dincolo de Hong Kong şi Macau până la noi dispoziţii, au declarat joi pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, o decizie care va influenţa piaţa combustibililor, afectată deja de penuria de aprovizionare la nivel mondial.

"Interdicţia exporturilor decisă de Beijing sugerează temeri privind disponibilitatea producţiei interne. Rămâne de văzut dacă măsurile vor susţine majorarea importurilor de ţiţei, după recentul declin al stocurilor chineze de combustibili", a apreciat Giovanni Staunovo, analist al UBS.

Criză de motorină în toată lumea?

Analiştii văd o înăsprire a aprovizionării cu motorină pe plan global, în urma scăderii capacităţii de rafinare, pe fondul războaielor Orientul Mijlociu şi Ucraina, ceea ce sporeşte presiunea asupra guvernelor de a interveni pentru protejarea consumatorilor.

Administraţia Trump a cerut Germaniei şi Franţei să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă, pentru a contribui la calmarea preţurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicţie privind exporturile americane de motorină, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuţiilor.

Acest avertisment semnalează o intensificare a presiunilor asupra Europei, în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce preţurile în SUA, înainte de alegerile din noiembrie.

Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilul din SUA după interzicerea importurilor din Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, şi după ce conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat livrările din Orientul Mijlociu.