AnimaWings a anunțat că a suspendat toate zborurile

Compania aeriană AnimaWings a suspendat temporar toate zborurile FOTO: Hepta

Compania aeriană AnimaWings a suspendat temporar toate zborurile pentru reorganizarea planurilor de zbor, după ce miercuri a anunţat iniţierea procedurii de reorganizare judiciară pentru protejarea şi continuarea activităţii.



"Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor şi minimizarea impactului asupra acestora", au transmis joi reprezentanţii AnimaWings.



Compania a anunţat miercuri seara că a iniţiat procedura de reorganizare judiciară, cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecţie necesar pentru continuarea activităţii, stabilizarea operaţiunilor şi restructurarea obligaţiilor într-o manieră sustenabilă.



AnimaWings preciza că problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilităţii aeronavelor şi, implicit, asupra activităţii operaţionale, comerciale şi financiare.



"Decizia vine după o perioadă în care problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilităţii aeronavelor şi, implicit, asupra activităţii operaţionale, comerciale şi financiare a companiei. Acestora li s-au adăugat presiunile unui context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită şi creşterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial", a precizat compania într-un comunicat.



În acest context, reprezentanţii companiei au susţinut că structura financiară actuală a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecţiei oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligaţiilor şi continuarea activităţii companiei.



Potrivit sursei citate, în perioada următoare, programul de zbor va fi adaptat capacităţii operaţionale disponibile. AnimaWings va continua operarea cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile, însă capacitatea redusă putea duce la modificări ale programului, inclusiv reprogramarea sau anularea punctuală a unor zboruri.



"Ca urmare a capacităţii temporar reduse, în următoarele zile sunt posibile modificări ale programului, inclusiv reprogramarea sau anularea punctuală a unor zboruri", se mai arată în comunicat.



Pasagerii afectaţi vor fi informaţi direct, prin datele de contact asociate rezervărilor. Pentru zborurile care nu vor mai putea fi operate, compania va pune la dispoziţie soluţiile aplicabile fiecărei situaţii, inclusiv posibilitatea rambursării sau, acolo unde este posibil, soluţii alternative de călătorie.



Compania a mai transmis că având în vedere volumul ridicat de solicitări anticipat în această perioadă, timpul de răspuns al serviciului Customer Support poate fi mai mare decât în mod obişnuit. Solicitările vor fi prioritizate în funcţie de proximitatea datei de călătorie, cu prioritate pentru pasagerii care urmează să călătorească în perioada imediat următoare.



"Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani şi, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanţ asupra întregii noastre activităţi, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acţionăm noi, responsabil, şi să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operaţiunile şi perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noştri şi menţinerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile", a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings, în comunicatul citat.



De asemenea, compania va lucra, în cadrul oferit de procedura de reorganizare judiciară, la stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligaţiilor şi identificarea soluţiilor operaţionale şi comerciale necesare pentru continuarea activităţii.



În acelaşi timp, compania va comunica transparent evoluţiile relevante şi eventualele modificări ale programului de zbor prin canalele oficiale AnimaWings.



"Prioritatea rămâne aceeaşi: protejarea pasagerilor, continuarea operaţiunilor şi construirea unei soluţii sustenabile pentru viitorul AnimaWings", au mai transmis reprezentaţii companiei.