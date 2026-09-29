Un avion cu pasageri la bord a fost confiscat de pe pistă, chiar înainte de decolare, din cauza unei datorii de 3 milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 14:17 29 Sep 2026 Modificat la 14:17 29 Sep 2026

Un avion cu pasageri la bord a fost confiscat de pe pistă, chiar înainte de decolare.FOTO: X

Un Boeing 737 al companiei iraniene Caspian Airlines a fost sechestrat luni pe aeroportul din Istanbul din cauza unei datorii de aproximativ 3 milioane de euro. Avionul era plin și se pregăteau să plece spre Iran când executorii au intervenit, scrie Euronews.

Avocații și executorii care reprezentau compania creditoare, ACM Temsil Gözetim, au urcat la bordul avionului și au prezentat ordinul de sechestru înainte de decolare, potrivit agenției Anadolu.

Pasagerii și membrii echipajului au fost coborâți din avion și s-au întors în terminal.

Caspian Airlines aircraft subject to court-ordered seizure at Istanbul Airport



An unusual disruption unfolded at Istanbul Airport after a Caspian Airlines passenger aircraft, registration EP-KPB, was reportedly placed under legal enforcement proceedings over an approximately €3… pic.twitter.com/hgFuR3Swm5 — FL360aero (@fl360aero) September 28, 2026

Caspian Airlines este o companie aeriană cu sediul la Teheran, fondată în 1993. Operatorul efectuează zboruri interne și internaționale, inclusiv către Istanbul.

Companiile aeriene iraniene se confruntă de ani de zile cu probleme financiare și dificultăți în întreținerea avioanelor, în principal din cauza sancțiunilor americane. Acestea limitează accesul Iranului la aeronave, piese de schimb, servicii de mentenanță și sistemele financiare internaționale. Situația s-a complicat după izbucnirea războiului dintre SUA și Iran în februarie. Spațiul aerian iranian a fost afectat în repetate rânduri, iar mai multe zboruri internaționale au fost suspendate sau reduse.

Sechestrarea avionului are loc la doar câteva zile după intrarea în vigoare a unor noi sancțiuni americane împotriva sectorului aviatic iranian.

Pe 8 septembrie, Trezoreria SUA a sancționat 27 de companii aeriene iraniene și nouă furnizori de servicii, în cadrul operațiunii „Economic Outcast”. Washingtonul a avertizat că și companiile străine care continuă să lucreze cu operatorii iranieni, inclusiv aeroporturi, furnizori de combustibil și firme de servicii la sol, pot fi sancționate și pot pierde accesul la sistemul financiar american.

Noile sancțiuni au dus rapid la reducerea zborurilor internaționale ale companiilor iraniene. Curse operate de acestea au fost suspendate în Irak, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Oman.

Mahan Air, cea mai mare companie aeriană privată din Iran, a suspendat la rândul său zborurile către Turcia și Oman.

Lufthansa și Austrian Airlines au suspendat zborurile către Iran până pe 24 octombrie, iar Qatar Airways și-a oprit cursele, invocând restricțiile privind spațiul aerian. China, Rusia și Pakistan continuă să opereze zboruri către și dinspre Iran.

Numărul zborurilor internaționale zilnice de pe principalul aeroport din Teheran a scăzut de la 80-90 înaintea sancțiunilor la aproximativ 41 până luni, potrivit datelor de monitorizare a traficului aerian.

Teheranul a depus plângeri oficiale la ONU, Organizația Aviației Civile Internaționale și Curtea Internațională de Justiție.

Turcia nu a interzis oficial companiilor aeriene iraniene să opereze pe teritoriul său. Din acest motiv, Caspian Airlines continua să opereze zboruri către Istanbul atunci când avionul a fost sechestrat.