Acordul UE-Mercosur nu va fi suspendat. Curtea de Justiție a UE a respins cererea Poloniei de a-l bloca

<1 minut de citit Publicat la 14:43 29 Sep 2026 Modificat la 14:43 29 Sep 2026

Acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) se aplică cu titlul provizoriu, de la 1 mai 2026. Sursa foto: Getty Images

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a respins marţi cererea Poloniei de suspendarea punerii în aplicare a acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay), informează Reuters, citată de Agerpres.

Polonia a sesizat CEJ, cea mai înaltă jurisdicţie a Uniunii Europene, cu privire la acordul de liber schimb Mercosur în luna mai.

Polonia a încercat astfel să blocheze acest acord, care, potrivit Varşoviei, ar fi dăunător pentru agricultura poloneză, dar şi a UE.

Acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) se aplică cu titlul provizoriu, de la 1 mai 2026. Acordul va intra pe deplin în vigoare după ce Parlamentul European își va da acordul, ceea ce este o condiție prealabilă pentru încheierea acordului de către Consiliu.