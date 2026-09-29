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Acordul UE-Mercosur nu va fi suspendat. Curtea de Justiție a UE a respins cererea Poloniei de a-l bloca

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 14:43 29 Sep 2026 Modificat la 14:43 29 Sep 2026
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poza in care apar mainile a doi barbati care dau mana si care au pe maneci steagul Mercosur si cel al UE
Acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) se aplică cu titlul provizoriu, de la 1 mai 2026. Sursa foto: Getty Images

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a respins marţi cererea Poloniei de suspendarea punerii în aplicare a acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay), informează Reuters, citată de Agerpres.

Polonia a sesizat CEJ, cea mai înaltă jurisdicţie a Uniunii Europene, cu privire la acordul de liber schimb Mercosur în luna mai.

Polonia a încercat astfel să blocheze acest acord, care, potrivit Varşoviei, ar fi dăunător pentru agricultura poloneză, dar şi a UE.

Acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) se aplică cu titlul provizoriu, de la 1 mai 2026. Acordul va intra pe deplin în vigoare după ce Parlamentul European își va da acordul, ceea ce este o condiție prealabilă pentru încheierea acordului de către Consiliu. 

Parlamentul European va putea vota aprobarea doar după ce Curtea Europeană de Justiție își va fi dat avizul privind compatibilitatea acordului cu tratatele UE, în urma deciziei Parlamentului de a solicita un astfel de aviz în ianuarie. 

 
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Etichete: CEJ mercosur Polonia

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