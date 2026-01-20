Strasbourg, sub asediu: Mii de fermieri cer trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE. Sute de protestatari din România

Publicat acum 20 minute

Fermierii europeni, inclusiv din România, au început, marți dimineață un amplu protest în fața Parlamentului European împotriva acordului cu Merccosur.

Acest document, care elimină sau reduce gradual taxele la importurile din statele grupului latino-american, a fost semnat, la finele trecute, în Paraguay, de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Însă agricultorii din statele UE și mai mulți eurodeputați cer în prezent trimiterea acordului pe masa Curții de Justiție a UE (CJUE), pentru ca această instituție să analizeze temeiul său juridic.

Plenul legislativului european urmează să se pronunțe miercuri asupra solicitărilor formulate de acești deputați.

Aprobarea unui astfel de demers ar declanșa un proces de examinare juridică la nivelul CJUE, înainte ca procesul de ratificare să poată continua la nivelul Parlamentului și al statelor membre.

Asta înseamnă implicit amânarea parcursului în legislativul european și în statele blocului comunitar.

Conform tratatelor Uniunii, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot solicita Curții de Justiție un aviz privind compatibilitatea unui acord internațional cu legislația fundamentală a blocului.

Ce se întâmplă în cazul unui aviz negativ al CJUE

În situația în care CJUE emite un aviz negativ, acordul în cauză nu poate intra în vigoare decât după modificarea prevederilor sale.

Un alt demers declanșat de semnarea acordului cu Mercosur va avea loc joi.

Atunci, Parlamentul European va vota asupra moțiunii de cenzură inițiată de mai mulți eurodeputați împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen.

Moțiunea a fost deja dezbătută în plen. Pentru a fi adoptată, ea trebuie să întrunească o majoritate calificată de două treimi din voturile exprimate, care să reprezinte, totodată, majoritatea membrilor Parlamentului.

Inițiatorii acuză Comisia Europeană că ar fi încheiat unilateral negocierile privind acordul UE–Mercosur, ignorând opoziția constantă exprimată de mai multe parlamente naționale, de mai mulți eurodeputați și de reprezentanții fermierilor și crescătorilor de animale din Uniune.

Inițiatorii avertizează ca acordul pune în pericol viitorul sectorului agricol european, prin deschiderea pieței către produse care nu respectă standardele UE în materie de mediu, drepturi sociale, bunăstare a animalelor și norme sanitare și fitosanitare.

În plus, produsele din statele Mercosur ar crea o concurență neloială și ar afecta grav mijloacele de subzistență ale mii de fermieri europeni.