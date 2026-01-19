Ursula von der Leyen, acuzată după ce a lipsit de la dezbaterea moţiunii de cenzură împotriva CE: "Arată dispreţ faţă de fermieri"

Ursula von der Leyen. sursa foto: Getty

Dezbaterea de luni seară a celei de a 4-a moţiuni de cenzură depuse în acest an în Parlamentul European împotriva Comisiei Europene a fost marcată de divizare, lipsă de interes din partea eurodeputaţilor şi de absenţa preşedintei CE, Ursula von der Leyen, în locul căreia a venit în plenul PE comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, notează Agerpres. Eurodeputata Kinga Gal, din grupul Patrioţi pentru Europa (PfE), una dintre iniţiatorii moţiunii, a declarat că "este complet inacceptabil că Ursula von der Leyen nu este prezentă la dezbaterea de la ora asta. Asta arată dispreţ faţă de fermierii prezenţi la ora aceasta pe străzi."

"Produse ieftine, slab reglementate, vor inunda piaţa europeană şi vor duce la concurenţă neloială. Au existat mai multe greşeli făcute de CE în ultimii ani şi asta provoacă o mare criză în agricultura europeană. La asta se adaugă scăderea alocării pentru agricultură în următorul Cadru Financiar Multianual. Aceasta va ucide agricultura europeană", a avertizat Kinga Gal.

Ea a încheiat afirmând că acordul cu Mercosur este "ultima lovitură" şi că "noi, de la Patrioţi, şi miile de fermieri spunem destul cu trădarea agriculturii europene". "Ursula von der Leyen şi Comisia ei trebuie să plece!".

Maros Sefcovic a apărat acordul

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a apărat acordurile cu Mercosur, în aceste "vremuri politice turbulente", în care "se fragmentează multilateralismul şi ordinea mondială".

"Ne confruntăm cu posibilitatea unor tarife suplimentare din partea cealaltă a Atlanticului. Acest acord trimite un mesaj: vrem beneficiu reciproc, nu doar ca o parte să câştige.Vrem multilateralism, nu unilateralism", a spus Sefcovic.

El a dat asigurări că executivul UE a ascultat cu atenţie toate îngrijorările exprimate şi a introdus "măsuri suplimentare pentru a proteja sectoare mai sensibile", între care măsuri de salvgardare cu monitorizare şi alinierea standardelor de producţie cu angajamentele internaţionale ale UE.

De asemenea, a spus înaltul oficial al UE, în noul CFM există o plasă de siguranţă de 3,6 miliarde de euro pentru fermierii afectaţi de acord.

"Acordul Mercosur este o afacere bună pentru Europa, care ne va consolida poziţia la nivel mondial", a dat el asigurări.

Jeroen Lenaers, din grupul PPE, a spus că "110 membri din extrema dreaptă au semnat această moţiune, dar dacă mă uit în sală, nu a fost suficient pentru ca ei să-şi schimbe planurile pentru cină". El a fost una dintre puţinele voci care au apărat acordurile cu Mercosur, în condiţiile în care la dezbatere a putut lua cuvântul câte un singur vorbitor de la fiecare grup politic.

Colega sa Kathleen Van Brempt, din grupul S&D, a afirmat că "suntem pentru cooperarea cu ţările Mercosur pentru că aceste parteneriate ne fac să fim mai puternici", deşi acordul nu este perfect.

"Extrema dreaptă vrea să divizeze, să dezbine, dar nu vor reuşi asta cu noi. Vom vota împotriva moţiunii pentru că este momentul să arătăm că suntem uniţi", a pledat ea.

Marie Toussaint, din grupul Verzilor, a catalogat moţiunea împotriva CE "o parodie de rezistenţă", dar a afirmat în acelaşi timp că această moţiune există pentru că executivul UE a eşuat.

"Acordul cu Mercosur este incompatibil cu obiectivele climatice ale UE. Este un acord prost, care nu va rezolva nimic. Spunem nu acestei moţiuni de cenzură, nu se poate să vă dăm câştig de cauză. Spunem nu Mercosur şi nu strategiei de haos a extremei drepte", a mai spus eurodeputata.

Jean-Paul Garraud, din grupul PfE, a spus că Ursula von der Leyen "a semnat zâmbind condamnarea la moarte a agriculturii europene" şi i-a avertizat pe cei care vor vota împotriva moţiunii că vor da socoteală în faţa istoriei.

La rândul ei Manon Aubry, din grupul Stângii, a spus că acordul cu Mercosur "este cel mai prost acord semnat vreodată de UE".

"Aţi împărţit în două acordul pentru a trece peste parlamentele naţionale. Faceţi manevre, minţiţi, practic călcaţi democraţia în picioare. Ursulei von der Leyen nu-i pasă de loc de soarta agriculturilor", a mai afirmat Manon Aubry, care a denunţat în acelaşi timp ipocrizia extremei drepte.

Ewa Zajaczkowska-Hernik, din grupul Europa Naţiunilor Suverane, a afirmat că executivul UE "i-a minţit pe fermieri şi pe consumatori" şi că spre Europa vor veni numai "mâncare toxică sau cocaină de la cartelurile de droguri". Ea a mai spus că demiterea Ursulei von der Leyen este doar un prim pas şi că aceasta trebuie să ajungă la închisoare.

Votul asupra moţiunii de cenzură va avea loc joi.