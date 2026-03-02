Ucraina a lansat un atac cu drone asupra porturilor ruseşti de la Marea Neagră. Terminalul petrolier de la Novorossiysk a fost avariat

1 minut de citit Publicat la 10:28 02 Mar 2026 Modificat la 10:40 02 Mar 2026

Un incendiu puternic a izbucnit la terminalul petrolier de la Novorossiysk, care servește drept punct final pentru conductele operate de compania de stat rusă Transneft. Sursa colaj foto: captură video X/Clash Report

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat în noaptea de duminică spre luni un atac cu drone asupra porturilor ruseşti de la Marea Neagră. În urma bombardamentelor, terminalul petrolier de la Novorossiysk, aflat în sudul Rusiei, a luat foc, iar incendiul a fost filmat de mai mult martori, a relatat canalul de știri Astra pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.

Ucraina fost lovit un terminal petrolier din Rusia

Drone ucrainene au lovit un important terminal petrolier, provocând incendii în timpul nopții de 2 martie în orașul-port Novorossiysk, conform sursei citate. Este vorba despre terminalul petrolier Sheskharis din portul Novorossiysk a fost lovit.

Unii dintre localnici au filmat unul dintre incendiile devastatoare care au izbucnit în urma bombardamentelor lansate de armata Ucrainei asupra porturilor ruseşti de la Marea Neargă.

Ukrainian drones reportedly struck the Sheskharis oil terminal in the southern Russian port city of Novorossiysk overnight on March 2.



Fires were reported at the site, a key export terminal linked to Russia’s state-owned pipeline company Transneft. pic.twitter.com/FPbx76i2Lu — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Dronele ucrainene au lovit anterior terminalul petrolier pe 14 noiembrie, declanșând un incendiu de amploare, a declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei pentru Kyiv Independent în urma rapoartelor inițiale din presă și a afirmațiilor autorităților locale.

Importanţa atacului lansat asupra terminalului petrolier de la Novorossiysk

Jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent au mai scris că locul este un terminal important de export de petrol care servește drept punct final pentru conductele operate de compania rusă de stat Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.

Both Russia and Iran having their ports obliterated in spectacular fashion tonight.



See if you can guess which is which.



Novorossiysk and Iran, within 30mins of each other. pic.twitter.com/0gt1FeMAHJ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 1, 2026

Patru clădiri rezidențiale au fost raportate ca fiind avariate în atac, a declarat primarul din Novorossiysk, Andrey Kravchenko, fără a menționa terminalul petrolier.

"În acest moment, se știe că au avut loc pagube la alte două clădiri de apartamente și cinci case. Incendiile au izbucnit la două adrese și sunt stinse. Conform informațiilor preliminare, nu există victime", a declarat ulterior edilul Andrey Kravchenko.

Trei persoane au fost rănite în atacul cu drona, a anunțat sediul operațional din regiunea Krasnodar.