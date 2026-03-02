Revolte masive în Pakistan după uciderea lui Khamenei. Cel puțin 25 de morți. Premier: "Poporul pakistanez se alătură celui iranian"

2 minute de citit Publicat la 11:36 02 Mar 2026 Modificat la 11:36 02 Mar 2026

Protestatari proteste pro-Iran în orașele pakistaneze Lahore și Karachi, după uciderea ayatollahului Khamenei în loviturile efectuate sânbătă de SUA și Israel la Teheran. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 25 de persoane au murit în proteste violente care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Pakistan, în urma uciderii liderului suprem din Iran, ayatollahul Ali Khamenei, scrie Agerpres, care citează AFP.

Manifestațiile au fost semnalate în mai multe orașe importante, inclusiv în metropola Karachi, unde protestatarii au încercat să pătrundă în clădirile diplomatice americane.

Potrivit presei internaționale, sute de protestatari pro-iranieni au forțat intrarea în consulatul SUA, ciocnindu-se violent cu forțele de poliție.

În Karachi au fost ucise în urma violențelor cel puțin zece persoane, alte peste 70 fiind rănite, conform biroului medicului legist al poliției din oraș.

Guvernul a trimis armata pe străzi în nordul Pakistanului

În regiunea Gilgit-Baltistan din nordul Pakistanului, cel puțin 13 persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari și polițiști, au confirmat surse oficiale.

Autoritățile au impus o interdicție de circulație pe timp de noapte, care va rămâne în vigoare până miercuri în Gilgit și Skardu. Aici, armata a fost desfășurată pe străzi.

În capitala Islamabad au murit două persoane în timpul demonstrațiilor la care au participat mii de oameni, mulți dintre ei purtând fotografii cu defunctul ayatollah Ali Khamenei.

Jurnaliștii au relatat că poliția a folosit gaze lacrimogene, duminică după-amiază, pentru a dispersa mulțimea din apropierea enclavei diplomatice unde se află ambasada SUA.

Premier pakistanez: "Poporul nostru este alături de cel iranian după uciderea lui Khamenei"

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care menține legături strânse atât cu Statele Unite, cât și cu Iranul, a declarat duminică seară că uciderea lui Khamenei în loviturile efectuate sâmbătă dimineață de SUA și Israel a constituit "o încălcare a dreptului internațional".

"Este o tradiție străveche ca șefii de stat sau de guvern să nu fie luați ca țintă", a scris Sharif pe X.

"Poporul pakistanez se alătură poporului iranian în acest moment de tristețe și durere și își oferă cele mai sincere condoleanțe pentru martiriul" lui Khamenei, a adăugat el.

SUA și Marea Britanie și-au avertizat cetățenii din Pakistan să dea dovadă de prundență

În timpul demonstrației de duminică din Karachi, mulțimea a scandat sloganuri împotriva Statelor Unite, Israelului și aliaților lor.

"Nu avem nevoie de nimic în Pakistan care să aibă legătură cu Statele Unite", a declarat jurnaliștilor un protestatar pe nume Sabir Hussain.

Anterior, mai mulți participanți la protest escaladaseră poarta principală, reușind să intre pe aleea care ducea spre clădirea consulatului și spărgând mai multe geamuri.

Ambasadele SUA și Regatului Unit și-au îndemnat cetățenii aflați în Pakistan să dea dovadă de prudență.

Pakistanul este a doua țară din lume ca populație islamică, majoritatea covârșitoare a celor peste 241 de milioane de locuitori fiind musulmani.