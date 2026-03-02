Haos pe mare și în aer. Tone de mărfuri blocate în Orientul Mijlociu. Companiile pun suprataxe și anulează acoperirea de risc de război

Tone de mărfuri sunt blocate în Orientul Mijlociu. Companiile pun suprataxe și anulează acoperirea de risc de război. FOTO: Getty Images

Cantități uriașe de mărfuri sunt blocate în jurul Orientului Mijlociu, din cauza haosului din transportul maritim și aerian. Lanțurile globale de aprovizionare sunt în alertă după ce SUA și Israelul au lansat sâmbătă lovituri militare asupra Iranului și au afectat grav unul dintre cele mai importante coridoare comerciale din lume. Efectele nu se văd doar la petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz. Navele container încărcate cu bunuri de consum, piese auto, electronice și alimente sunt redirecționate sau întârziate, iar transportul aerian e blocat după închiderea bruscă a unor spații aeriene, scrie Business Insider.

„Serviciile de transport maritim cu containere în Golful Persic nu au fost afectate de recenta acumulare de forțe militare în regiune, dar escaladarea conflictului prin lovituri militare înseamnă că navele vor evita acum zona, însă pentru cât mai puțin timp posibil”, a declarat Peter Sand, analist-șef la platforma de analiză a tarifelor de transport Xeneta.

Duminică, MSC, cea mai mare companie de transport maritim de containere din lume, ca volum de capacitate, a anunțat că a suspendat toate rezervările pentru transport marfă către Orientul Mijlociu, până la noi ordine.

Gigantul danez Maersk a pus pe pauză cursele prin Marea Roșie și Canalul Suez, de teama că escaladarea conflictului cu Iranul s-ar putea extinde către rutele maritime esențiale. Compania redirecționează vasele pe la Capul Bunei Speranțe, în Africa de Sud.

Compania franceză CMA CGM a anunțat luni că va introduce o „Suprataxă de urgență pentru conflict” (Emergency Conflict Surcharge), cu aplicare de luni, invocând creșterea riscurilor de securitate. Suprataxa va adăuga între 2.000 și 4.000 de dolari pe container pentru transporturile către și dinspre țări din zona Golfului și a Mării Roșii. Sâmbătă, CMA CGM a cerut navelor aflate în Golf sau care se îndreptau spre această zonă să „caute adăpost”. De asemenea, a suspendat tranzitul prin Canalul Suez și a redirecționat navele pe la Capul Bunei Speranțe.

Gigantul german Hapag-Lloyd a introdus o suprataxă de risc de război de 1.500 de dolari pentru fiecare container standard și a suspendat tranzitul navelor prin Strâmtoarea Hormuz.

Nu sunt afectate doar companiile de shipping.

Mai mulți asigurători maritimi, inclusiv London P&I Club și American Club, au anunțat că vor anula acoperirea de risc de război pentru navele care operează în apele iraniene, în Golf și în zonele din jur, începând de joi.

Și transportul aerian de marfă este sub presiune

Mai multe țări din Orientul Mijlociu și-au închis sau restricționat spațiul aerian, ceea ce perturbă zborurile de pasageri și de marfă.

Gigantul livrărilor de colete FedEx a suspendat zborurile către și dinspre piețe precum Bahrain, Israel, Qatar, Arabia Saudită, Kuweit și Emiratele Arabe Unite și a oprit serviciile de ridicare și livrare în mai multe țări din Golf.

Qatar Airways Cargo a suspendat temporar operațiunile din cauza închiderii spațiului aerian al Qatarului.

DSV, companie daneză de logistică, a transmis într-o informare că restricțiile de spațiu aerian obligă transportatorii să suspende servicii sau să devieze zboruri și să prelungească rutele.

Cu mai puțin spațiu disponibil pentru transportul de marfă pe rutele-cheie Asia-Europa și cele din Orientul Mijlociu, tarifele la transportul aerian de marfă sunt susceptibile să crească, capacitatea se va strânge, iar companiile aeriene ar putea face modificări de program și de preț „din scurt”, potrivit DSV.

Ryan Petersen, CEO-ul Flexport, a scris pe X că conflictul din Orientul Mijlociu a scos de pe piață 18% din capacitatea globală de transport aerian de marfă.

Dacă operatorii nu vor mai putea face escale în porturile din Golf, containerele ar putea fi descărcate în hub-uri alternative și transportate mai departe cu camioane, a mai scris Peter Sand de la Xeneta.

Îngrijorarea mai mare este însă ce înseamnă această escaladare pentru fluxurile comerciale globale prin Marea Roșie în acest an. Conflictul vine după mai bine de doi ani de perturbări provocate de atacurile asupra navelor comerciale, comise de rebelii Houthi susținuți de Iran.

„Repercusiunile operațiunii militare comune a SUA și Israelului împotriva Iranului și ale acțiunilor de represalii care vor urma vor duce la o și mai mare transformare a comerțului într-o armă și vor spulbera speranțele unei reveniri pe scară largă a transportului cu containere în Marea Roșie în 2026”, a scris Sand.