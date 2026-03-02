Românii care au bătut un YouTuber italian au fost arestați. Trei dintre ei fugiseră în Finlanda

Agresiunea în care sunt implicaţi cei 4 români a avut loc la stația de metrou Ottaviano, în apropiere de Vatican. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Cei patru români suspectaţi că l-au bătut pe celelebrul YouTuber italian Simone Cicalone au fost prinși. Trei dintre ei au fost depistați și reținuți în Finlanda, iar al patrulea a fost arestat în România.

Operaţiunea carabinierilor a durat peste trei luni pentru a identifica şi pentru a prinde persoanele care i-au atacat pe YouTuber-ul Simone Ruzzi, cunoscut sub numele de Cicalone și pe cei doi agenți de pază care se aflau în data de 12 noiembire la stația de metrou Ottaviano, în apropiere de Vatican, unde a avut loc incidentul, relatează La Repubblica.

Conform reconstituirii evenimentelor de către ofițerii PolMetro, cei patru suspecți, toți cetățeni români, și-au dat seama că sunt filmați de o cameră aparținând unui colaborator al YouTuberului. În acel moment, au început insultele, care au escaladat rapid în violență fizică.

Carabinierii i-au găsit pe suspecţi în Finlanda și România şi au descoperit că suspecţii erau membri ai „unei organizații criminale românești cunoscute sub numele de Clanul Hitler, cu sediul în Buzău, România, cu operațiuni specifice în Anglia și România”, conform documentelor din anchetă.

Potrivit procurorilor, Marian Florin Bratu , Iulian Marian Simion , Ricardo Nicolae Moldoveanu și Victor Ionut Descalavu fac parte dintr-un „clan extrem de periculos” activ în infracțiuni de furturi şi cu legături internaționale. Moldoveanu a fost arestat în România, în prezent se află în închisoare la Roma, în timp ce ceilalți trei au fost arestați în Finlanda, unde fuseseră deținuți pentru infracțiuni similare.

Aceștia vor fi extrădați în Italia în aprilie. Între timp, sunt în curs de desfășurare anchete privind alte două persoane, inclusiv soția lui Bratu, care este în prezent cercetată în stare de libertate.

După agresiune, în urma căreia YouTuber-ul a avut nevoie de îngrijiri madicale şi tratamente timp de 40 de zile, suspecții au fugit. Poliția a început să analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere şi cele surprinse de echipa YouTuberului.

Introducând imaginile de pe camere în sistemul Sari, care permite recunoașterea facială, ofițerii au urmărit identitatea lui Bratu. „Sunt fețe familiare, dar relativ noi pentru hoții de buzunare. Aveau în jur de treizeci de ani; se putea spune că erau șefii. Ar fi putut să mă omoare”, a spus Cicalone la scurt timp după incident.