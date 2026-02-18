Niște hoți românii au fost prinși la Carnavalul de la Veneția de carabinierii costumaţi în piraţi şi supereroi

Prin mulțimile de oameni mascați pentru Carnavalul de la Veneţia, poliţiştii patrulează costumați în pirați, arlechini, fantome sau chiar supereroi pentru a prinde hoţii. Sursa foto: Profimedia

Trei hoți de buzunare români, două femei și un bărbat, cu antecedente penale au fost arestaţi la Carnavalul de la Veneţia, Italia, de carabinieri aflaţi pe teren în costume de piraţi şi de supereroi.

Românii au jefuit un tânăr turist din El Salvador care tocmai se urcase într-un autobuz de la Piazzale Roma. Ofițerii, care efectuau măsuri sporite de securitate în perioada Carnavalului, i-au observat inițial pe români urmărind câțiva tineri turiști. Continuând să-i supravegheze, i-au văzut pe cei trei urcând în autobuz imediat după cuplu și au decis să-i urmeze, bănuind ce avea să urmeze, relatează Il Gazzettino.

La una dintre staţii, ofițerii i-au văzut pe cei trei hoți de buzunare coborând din autobuz și grăbindu-se, ca și cum ar fi încercat să scape. Când s-au oprit, bărbatul încă avea asupra sa portofelul tânărului turist, care a fost ulterior returnat proprietarului său de drept.

Cei trei români sunt cercetaţi în libertate: una dintre cele două femei fusese arestată cu doar două săptămâni înainte, pe 2 februarie, tot pentru furt în centrul istoric al Veneţiei.

Pentru a combate cu eficienţă infracţionalitatea din perioada Carnavalului de la Veneţia, poliția a implementat și o strategie devenită aproape legendară în această perioadă a anului: deghizările. Prin mulțimile de oameni mascați pentru sărbătoare, poliţiştii patrulează costumați în pirați, arlechini, fantome sau chiar supereroi.

„Când hoții de buzunare văd o mască care îi încătușează, sunt îngroziți”, a explicat poliția locală. „Ideea s-a născut la începutul anilor 2000: pe atunci, bandele românești îi învățau pe tineri să recunoască polițiștii aflați în misiunea. Așa că am decis să ne ascundem.”

Fiecare zonă necesită o deghizare diferită: un costum complet în zonele cu trafic turistic intens, cum ar fi San Marco, o mască simplă sau o pălărie stridentă în alte părți. Ofițerii își schimbă hainele de mai multe ori pe zi, purtând întotdeauna rucsacurile cu deghizările înăuntru. „Când este oprit, hoțul de buzunare nu înțelege cum îl poate opri o persoană mascată”, au explicat poliţiştii. „Apoi ne identificăm și contactăm victima, care este la fel de surprinsă.”