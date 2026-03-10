Bogdan Ivan la Summit-ul pentru Energie Nucleară de la Paris: ”România e pregătită să construiască și să inoveze în domeniul nuclear”

Ministrul Energiei: "România are deja performanțe de top la centrala de la Cernavodă". FOTO: Bogdan Ivan/Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Summitul pentru Energie Nucleară de la Paris că dezvoltarea capacităților nucleare este esențială pentru securitatea energetică și competitivitatea României într-un context geopolitic tot mai complicat.

El a subliniat că România are deja performanțe de top la centrala de la Cernavodă și că, în următorul deceniu, își va tripla producția de energie nucleară prin retehnologizarea Reactorului 1, construirea Unităților 3 și 4 și dezvoltarea primului proiect european de reactoare modulare mici (SMR) la Doicești.

“În estul Europei și în zona Mării Negre, energia nu mai înseamnă doar consum. Înseamnă siguranță, competitivitate și puterea de a-ți apăra interesele într-un context internațional tot mai complicat. Astăzi, la Paris, am participat la Summitul pentru Energie Nucleară, în prezența președintelui Franței, Emmanuel Macron, a directorului general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de șefi de stat și de guvern, miniștri, instituții financiare internaționale și lideri din industrie. Lumea are nevoie de tot mai multă energie. Consumăm mai mult, iar în același timp trebuie să reducem emisiile de CO₂ și să facem sistemele energetice mai stabile. Energia nucleară este una dintre puținele surse capabile să acopere deficitul de energie curată: produce constant, la scară mare, cu emisii reduse și are un rol esențial în securitatea energetică”, a transmis ministrul Energiei.

Bogdan Ivan: "România își va tripla capacitățile de producție a energiei nucleare"

Bogdan Ivan a transmis că România are 60 de ani de experiență în energie nucleară și peste 30 de ani de operare în condiții de maximă siguranță și eficiență la Cernavodă, iar energia nucleară acoperă deja aproximativ o cincime din consumul național de electricitate.

“Avem cele mai performante reactoare nucleare din lume în scoreboard-ul AIEA pentru 2026, după ce Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă s-au clasat pe locurile 1 și 3 la nivel mondial în indicatorii de performanță pentru 2025, cu un factor mediu de capacitate de peste 92%. În următorii 10 ani, România aproape își va tripla capacitățile de producție a energiei nucleare. De ce? Pentru că orice MW în plus din surse nucleare înseamnă mai multă securitate energetică și mai multă competitivitate pentru țara noastră. Pentru că, împreună cu regenerabilele, energia nucleară înseamnă libertatea de a avea un sistem energetic mai puternic, mai echilibrat și mai robust, inclusiv în momente dificile”.

Bogdan Ivan a mai spus că se vor continua proiectele de la Cernavodă, prin retehnologizarea Reactorului 1 și dezvoltarea Unităților 3 și 4 cu tehnologie CANDU, iar la Doicești se dezvoltă primul proiect SMR din Europa.

“Asta înseamnă nu doar energie produsă în România, ci și investiții, tehnologie, locuri de muncă, lanțuri de aprovizionare și șansa de a transforma proiecte strategice în dezvoltare reală. Îi mulțumesc președintelui României, Nicușor Dan, pentru încredere și pentru nominalizarea de a reprezenta România la cel mai important summit dedicat energiei nucleare. În anii care vin, energia va însemna mai multă forță economică, mai multă stabilitate și mai multă greutate în regiune. România nu are voie să lipsească din această ecuație”.