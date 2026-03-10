Consiliera lui Viktor Orban cere „autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc”. Mesaj de la Budapesta: „Fiecare generaţie să se ridice”

Foto: INQUAM Photos/Manases Sandor

Consiliera premierului maghiar Viktor Orban a transmis, marți, un mesaj cu ocazia Zilei Libertăţii Secuilor, în care reia teme sensibile precum autonomia Ținutul Secuiesc. În mesajul său, Szili Katalin, consilierul principal al prim-ministrului maghiar pentru politici naţionale, spune că „fiecare generaţie trebuie să se ridice din nou şi din nou pentru dreptul la autodeterminare”.

Fosta preşedintă a Parlamentului Ungariei a subliniat în comunicat că, la 10 martie, comunitatea secuiască şi maghiarii care îşi exprimă solidaritatea cu aceasta comemorează, în întreaga lume, martirii secui executaţi în anul 1854.

„Această zi reprezintă şi astăzi o afirmare fermă şi clară a libertăţii, demnităţii şi a dreptului la autonomie al comunităţii secuieşti”, susține aceasta. „Comunitatea secuiască îşi revendică şi în prezent, prin mijloace democratice, respectarea drepturilor sale istorice, precum şi garantarea autonomiei teritoriale a Ţinutului Secuiesc. Aceste aspiraţii sunt în concordanţă cu valorile fundamentale europene şi cu principiile privind protecţia drepturilor comunităţilor naţionale autohtone”.

Ziua Libertăţii Secuilor transmite în fiecare an un mesaj clar: secuii nu renunţă la limba, cultura, tradiţiile, drepturile lor comunitare şi la aspiraţia de autonomie care le definesc identitatea – a subliniat consilierul premierului.

„Toţi cei care gândesc responsabil în cadrul naţiunii noastre îşi exprimă astăzi sprijinul pentru aspiraţiile legitime ale secuilor. Europa şi-ar demonstra credibilitatea, între altele, dacă ar fi capabilă să îşi recunoască responsabilitatea în consolidarea păcii şi stabilităţii şi să protejeze drepturile comunităţilor naţionale autohtone. Cauza libertăţii secuieşti nu este doar cauza secuilor – este o responsabilitate europeană comună, legată de asigurarea stabilităţii pe termen lung a Europei” – a afirmat consilierul principal al prim-ministrului Viktor Orban.