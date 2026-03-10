Bulgarii se tem de un atac iranian cu rachete balistice și că un singur sistem Patriot adus de Grecia la graniță nu e suficient

Bulgaria se află în zona de atac a rachetelor de croazieră, cât și a celor balistice pe care Iranul le are la dispoziție. FOTO: Hepta

Bulgaria a înaintat o cerere către Grecia pentru a-și consolida apărarea aeriană pe fondul escaladării ostilităților în Orientul Mijlociu și al riscului potențial de atacuri asupra țării cu arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete balistice iraniene, potrivit Defense Express.

Grecia a răspuns acestei solicitări și, așa cum a declarat ministrul Apărării, Nikos Dendias, va muta o baterie de rachete Patriot în nordul țării și va desfășura suplimentar două avioane de vânătoare F-16 pentru protecție suplimentară. În plus, ofițeri ai Forțelor Aeriene Grecești vor merge în Bulgaria pentru a ajuta la coordonarea acțiunilor comune, relatează ekathimerini.

Pe de altă parte, experții militari bulgari se tem că o baterie Patriot nu este suficientă pentru a acoperi întregul teritoriu al țării, dar totuși acest sistem este capabil să protejeze cel puțin o parte din teritoriul bulgar. Raza de interceptare a țintelor balistice de către racheta PAC-3 MSE este de aproximativ 60 km.

Deși scenariul în care Iranul decide brusc să lovească Bulgaria cu rachete balistice pare improbabil, Sofia pare să fi decis să consolideze apărarea aeriană, după ce o dronă de atac Shahed care a zburat spre Cipru și a lovit hangarul cu avionul de recunoaștere american unic de mare altitudine U-2. Această dronă a fost probabil lansată de pe teritoriul Libanului.

Pe de altă parte, Bulgaria se află în zona de atac a rachetelor de croazieră, cât și a celor balistice pe care Iranul le are la dispoziție.

În prezent, sistemul de apărare aeriană al Bulgariei este format în principal din sisteme de rachete antiaeriene sovietice. Acesta include, în special, opt lansatoare S-300PMU. Pentru distrugerea tipurilor de rachetă pe care iranienii le au în dotare sunt necesare interceptoare cinetice moderne, care sunt utilizate, de exemplu, de sistemul american Patriot SAM.

Reamintim că Bulgaria a anunțat anterior planuri de a se înarma cu sisteme germane de apărare aeriană IRIS-T SLM/SLX.