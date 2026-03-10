Un meci de fotbal s-a terminat cu 23 de cartonașe roșii și intervenția poliției militare, după o bătaie generală pe teren

Foto: Getty Images

Un meci de fotbal s-a încheiat cu 23 de cartonașe roșii acordate și cu intervenția poliției militare, după ce echipele au sărit la bătaie în ultimele minute. Totul a început după ce un mijlocaș al echipei braziliene Cruzeiro l-a lovit pe portarul advers al echipei Atletico Mineiro, scrie CNN.

Fostul atacant al naționalei Braziliei, Hulk, s-a numărat printre jucătorii eliminați în urma incăierării care a durat mai mult de un minut. Atât rezervele cât și membrii staff-ului tehnic și agenții de securitate au intervenit în încercarea de a calma situația.

„Trebuie să ne recunoaștem greșelile și să învățăm din ele. Ceea ce s-a întâmplat ieri nu reprezintă valorile pe care fotbalul ar trebui să le întruchipeze. Rivalitatea face parte din sport, dar respectul trebuie să prevaleze întotdeauna asupra oricărei emoții”, a transmis, ulterior, Hulk.

??? There was 23 RED CARDS shown in the Cruzeiro vs Atletico Mineiro match ?‼️ pic.twitter.com/bJSQXxxlyj — EuroFoot (@eurofootcom) March 9, 2026

Incidentul a fost declanșat de o intervenție a mijlocașului lui Cruzeiro, Christian, asupra portarului de la Atletico, Everson, care a răspuns prin a-și placa adversarul la pământ cu o lovitură de rugby și cu lovituri de genunchi în cap.

Situația a degenerat rapid într-o bătaie aproape în toată regula, în care jucători din ambele echipe s-au împins și s-au lovit cu pumnii și picioarele. În imagini distribuite pe rețelele de socializare, Hulk, care joacă pentru Atletico, a fost văzut lovind un adversar în ceafă, apoi fiind lovit în piept.

„Îmi cer scuze tuturor celor care au fost pe stadion, celor care au urmărit meciul la televizor și, în special, copiilor care admiră fotbalul. Ceea ce am văzut pe teren nu este exemplul pe care vrem să-l dăm”, a adăugat Hulk.

Conform statisticilor furnizate de echipe, Cruzeiro a avut 12 jucători eliminați, iar Atletico 11. Cruzeiro a câștigat cu 1-0 în finala Campeonato Mineiro pentru a deveni campion de stat în Minas Gerais.