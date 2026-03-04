Fotbalistul rapidist Kader Keita va fi dus în instanţă cu propunere de arestare preventivă

Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid FOTO: Hepta

Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid, care a accidentat cu maşina o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit de la faţa locului, va fi dus în instanţă cu propunere de arestare preventivă, anunţă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Mijlocaşul ivorian Kader Keita a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, iar după audierea lui, procurorii au decis miercuri să ceară în instanţă emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

"La data de 03.03.2026, în jurul orei 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din Bucureşti, Sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat şi semnalizat corespunzător, cu consecinţa producerii acesteia de vătămări corporale

evaluate prin 130 - 150 de zile de îngrijiri medicale şi punerea vieţii în primejdie, apoi inculpatul a părăsit locul producerii accidentului", transmite Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Potrivit imaginilor de pe o cameră amplasată în zona accidentului, marţi dimineaţa, în jurul orei 05:46, o femeie încearcă să traverseze regulamentar pe strada Gherghiţei din Sectorul 2 al Capitalei.

Femeia se apropie de marginea trotuarului şi se angajează în traversare cu câteva secunde după ce prin faţa ei trece în viteză mare o autoutilitară.

Ea îşi continuă traversarea, însă după o fracţiune de secundă este lovită în plin de un alt autoturism, condus de Kader Keita, care frânează prea târziu pentru a evita coliziunea. El a plecat apoi de la locul accidentului.

Accidentul a fost sesizat prin numărul de urgenţă 112, anunţându-se că la intersecţia dintre străzile Gherghiţei şi Zamfir Nicolae din Sectorul 2 o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

La faţa locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, aceasta afirmând iniţial că ar fi căzut.

Ulterior, Brigada Rutieră a fost informată de unitatea spitalicească că femeia a suferit leziuni ce par a fi urmare a implicării într-un accident de circulaţie.

Pentru clarificarea situaţiei, la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare de la Brigada Rutieră.

"În paralel, poliţiştii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulaţie, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviinţarea poliţiei. În urma activităţilor desfăşurate, a fost identificat autorul accidentului, un tânăr în vârstă de 26 de ani", a transmis Brigada Rutieră.