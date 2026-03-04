Valentin Jucan a fost propus pentru funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului

Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte CNA. Foto: Agerpres

Membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au decis, miercuri, în unanimitate, să îl propună Parlamentului pentru funcția de președinte al CNA pe Valentin-Alexandru Jucan. Valentin-Alexandru Jucan este vicepreședinte al Consiliului din data de 19 ianuarie 2023, scrie Agerpres.



„Întrunit în ședința de miercuri, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului Național al Audiovizualului au decis, în unanimitate, să propună pentru funcția de președinte al CNA pe domnul Valentin-Alexandru Jucan”, informează un comunicat al CNA postat pe site-ul Consiliului.



Valentin-Alexandru Jucan este vicepreședinte al Consiliului din data de 19 ianuarie 2023. A fost numit membru de Parlamentul României, la propunerea Guvernului României, pentru perioada 12 mai 2021 - 11 mai 2027.

CNA menționează că în data de 16 mai 2025, în cadrul reuniunii anuale a Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Audiovizual (EPRA), care a avut loc la Chișinău, Valentin-Alexandru Jucan a fost ales vicepreședinte al acestui for pentru un mandat de 2 ani.



Potrivit Art. 14 - (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul este condus de un președinte, asimilat funcției de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani. (2) În absența președintelui, conducerea Consiliului este asigurată de vicepreședinte. (3) Vicepreședintele este ales prin vot secret de către Consiliu, în prezența a cel puțin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani. (4) Dacă funcția de președinte sau vicepreședinte devine vacantă, se procedează la alegerea, în condițiile alin. (1) și (3), a unui președinte, respectiv vicepreședinte.



Art. 15 - (2) din aceeași lege, prevede că „Ședințele Consiliului sunt publice, cu excepția cazului în care se propune președintele și se alege vicepreședintele, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (3). Votul este totdeauna deschis, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (3)”.