Cât consumă un avion de pasageri și ce preț are un litru de kerosen

Alimentarea unui avion cu kerosen pe pistă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Când te urci în avion e greu să-ți imaginezi cât de mult combustibil „mănâncă” o aeronavă de pasageri. Pentru companii, kerosenul, combustibilul special pentru avioane, reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de cost, echivalentul „benzinei” pentru automobile.

Prețurile jet fuel-ului (kerosen) sunt influențate de piața globală a țițeiului.

Cât combustibil consumă un avion de pasageri

Un avion comercial de tip mediu precum Airbus A320 poate consuma între 1.000 și 1.200 de litri de kerosen pe oră de zbor, pentru fiecare dintre cele două motoare, în funcție de greutatea încărcăturii și condițiile meteo.

În termeni mai generali, modelele de aeronave mai mari, cum este un Boeing 747, pot utiliza chiar și zeci de mii de litri de combustibil într-un singur zbor lung-curier – de exemplu un 747 poate consuma până la 150.000 de litri pe cursă de 10 ore.

Pentru o cursă de 3 ore cu un avion de linie modern, consumul total de kerosen depășește de multe ori 10.000–15.000 de litri, în funcție de încărcare și rută, ceea ce determină costuri semnificative pentru operatori.

Capacitatea rezervorului

Capacitatea rezervorului variază considerabil între tipuri de avioane.

Avioane de dimensiuni medii din familia A320 sau Boeing 737 pot avea rezervoare care stochează între 20.000 și 30.000 de litri de combustibil, suficient pentru zboruri de câteva mii de kilometri fără realimentare.

Modelele mari precum Boeing 777 sau Airbus A380 pot avea capacități de peste 100.000 de litri, pentru rute intercontinentale.

Rezervoarele sunt construite astfel încât să permită suficiente rezerve de combustibil pentru itinerariul planificat plus o marjă de siguranță pentru aterizări neprevăzute.

Prețul unui litru de kerosen

La 3 martie 2026, prețul mediu al jet fuel-ului (kerosen de aviație, Jet A-1) pe piețele internaționale se situează în jurul valorii de 0,54 USD pe litru (echivalentul a aproximativ 2,50–2,70 lei pe litru, înainte de accize sau adaosuri specifice transportului aerian), potrivit ultimelor evaluări zilnice ale pieței.

Comparativ cu începutul lui ianuarie 2026, când prețul mediu global al kerosenului era ușor mai mare (în jur de 0,62–0,64 USD pe litru în unele regiuni, pe baza tarifului pentru Jet A-1 la început de an), se observă o ușoară scădere a prețului, ca urmare a oscilațiilor cotațiilor petrolului și ajustărilor rafinăriilor la început de an.

Aceste variații apar deoarece prețul kerosenului este puternic legat de evoluția cotațiilor petrolului brut și de costurile de rafinare și logistică - iar în ianuarie 2026 au fost perioade în care jet fuel-ul era tranzacționat cu valori mai ridicate înainte ca piața să se stabilizeze.

În contextul actual, al izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, sunt posibile creșteri ale cotațiilor petrolului care ar putea să ducă inclusiv la creșterea prețului kerosenului și, ca urmare, eventuale scumpiri ale biletelor de avion.

Pe de altă parte, combustibilul sustenabil (SAF), menit să reducă emisiile, este încă mult mai scump – de până la trei-patru ori prețul kerosenului convențional – ceea ce limitează adoptarea sa largă de către transportatorii aerieni.