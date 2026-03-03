Ar trebui România să intre sub umbrela nucleară franceză? Geoană: Trebuie discutat foarte serios dacă intrăm în acest exercițiu

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a spus marți că decizia lui Macron de a muta arme nucleare în țări europene reprezintă „o schimbare de doctrină foarte importantă”. România nu va intra sub această umbrelă nucleară, însă Geoană spune că „decizia României nu e dacă răspunde „da”, ci dacă intrăm în acest tip de exercițiu cu NATO și cu Franța”. „Dacă facem acest lucru trebuie discutat foarte serios”, a spus el, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

„Este un gest politic important al lui Macron, e o schimbare de doctrină foarte importantă. Trebuie să punem lucrurile în context. Franța, care are o putere nucleară autonomă și care nu face parte din planificarea de descurajare nucleară a NATO, deține control total asupra arsenalului național. Franța sau Marea Britanie sunt mult în urma Rusiei, Americii și, curând, a Chinei.

Franța vrea să arate că este solidară cu celelalte puteri nucleare, dar adevărata poliță de asigurare rămâne în NATO. Politic poate avea loc o discuție atât timp cât e făcută într-o logică de transparență și totală comunicare cu NATO”, a spus Geoană.

El a subliniat că „decizia României nu e dacă răspunde „da”, ci dacă intrăm în acest tip de exercițiu cu NATO și cu Franța”.

„O parte din țări fac parte din sistemul nuclear din cadrul NATO. Macron face un gest politic care era de așteptat în condiția în care America e cu ochii în alte locuri.

Dacă facem acest lucru trebuie discutat foarte serios. Nu poți face parte din sistemul francezilor dacă nu faci parte din sistemul NATO. Decizia principală e: intră România într-o formă, nu neapărat de a avea arme nucleare, dar în mod convențional, pentru că nu cred că ne propunem să avem nucleare pe teritoriul nostru. Decizia României nu e dacă răspunde „da”, ci dacă intrăm în acest tip de exercițiu cu NATO și cu Franța. Cred că una fără alta e greu de imaginat”, a mai spus Geoană.

Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru Antena 3 CNN, că „România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară”. Președintele francez a subliniat o cooperare sporită cu națiunile europene, numind Germania, Polonia, Grecia, Olanda, Belgia, Danemarca și Suedia, care ar include exerciții nucleare comune și, în cele din urmă, potențiala desfășurare temporară de avioane de luptă franceze cu capacitate nucleară în țările aliate.

„Cred că pot spune că partenerii noștri sunt pregătiți”, a subliniat Macron.

„Discuția este una mai veche în interiorul NATO, iar România a participat la toate discutiile tehnice pe subiect. România nu se grăbește să ia sau să anunțe o decizie pe acest subiect pentru ca este unul sensibil pentru populație și implică și avantaje dar și riscuri”, susțin sursele citate pentru Antena 3 CNN.