Cum funcționează baza aeriană de la Deveselu și ce înseamnă nivelul de alertă „BRAVO”

Toate cele 32 de state membre NATO beneficiază de elementele acestui scut. Foto: Agerpres

Baza aeriană de la Deveselu reprezintă cea mai mare investiție militară americană după căderea comunismului în România. Acest sistem de antirachetă este, de asemenea, de departe cea mai semnificativă capacitate militară care se află pe teritoriul României. De aici pot fi distruse rachete-agresor, care vin din Orientul Mijlociu, și au drept țintă teritorii NATO.

Sunt trei baze militare românești care găzduiesc o prezență consistentă militară americană: Mihai Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

Cea mai importantă dintre ele este baza de la Deveselu, care găzduiește și elementele scutului antirachetă, scut care a fost fondat, creat și finanțat de Statele Unite și a fost transferat sub comanda NATO. Deci toate cele 32 de state membre NATO beneficiază de elementele acestui scut. Este cea mai mare investiție militară americană după căderea comunismului în România, peste un miliard de dolari.

Stare de alertă BRAVO la baza de la Deveselu

Baza militară de la Deveselu, acolo unde se află scutul anti-rachetă este la nivel de alertă „BRAVO” – toate bazele americane din lume au măsuri de securitate sporite în acest moment din cauza riscurilor pe care le pune războiul din Orientul Mijlociu.

Asta înseamnă că tot ceea ce poate reprezenta un pericol, care este monitorizat din afara țării, atenție, reprezintă pentru militari, cei aproape 200 de militari americani de la baza de la Deveselu, o stare permanentă de alertă. Se pregătesc ei, dar pregătesc în egală măsură și posibilitatea de a reacționa prin intermediul rachetelor care se află la Deveselu.

Acest sistem antirachetă este, din perspectiva prezenței militare românești, de departe, cea mai importantă, cea mai semnificativă capacitate militară care se află pe teritoriul României.

Aceste rachete sunt create să distrugă în aer rachetele care ar putea să vină din zona Orientului Mijlociu, respectiv din Iran sau din alte zone, rachete care ar putea să afecteze teritoriul NATO.

Dacă o rachetă vine din zona Orientului Mijlociu, undeva în afara teritoriului României, racheta pornește și distruge racheta agresor. Dacă se va pune vreodată problema ca Iranul să lanseze vreo rachetă balistică periculoasă pentru teritoriul NATO, și noi, cu baza de la Deveselu, vom fi implicați pentru ca această rachetă agresor să nu ajungă pe teritoriul NATO.