Revolta românilor blocați din cauza războiului. Un bilet de avion spre România, 13.000 de euro: Vrem să luăm fără să vindem un rinichi

Aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi s-au redeschis doar parțial, a anunţat MAE. Sursa foto: Getty Images

Mii de români sunt blocaţi în diferite ţări aflate în zona războiului din Orientul Mijlociu. iar printre ei se află Ilinca Teodoriu, care marţi a reuşit să ajungă din Manila în Singapore. Potrivit declaraţiilor sale, astăzi, ar fi trebuit să se îmbarce într-o aeronavă care ar fi adus-o în Dubai şi, ulterior, la Bucureşti. Aceasta a spus la Antena 3 CNN că, deşi, găsise bilet de avion spre România din Singapore cu 600 de euro, când a vrut să facă plata, preţul deja urcase la 8.000 de euro. Pe de altă parte, un zbor de la Manila la Bucureşti costă aproape 1.600 de euro pentru o persoană. "Astăzi, am căutat bilete tot pe rute ocolitoare, fără să iau în calcul spaţiul aerian al Orientului Mijlociu şi, un bilet până la Milano costa 13.000 de euro. Vrem să ne plătim cursa fără să ne vindem un rinichi", a precizat Ilinca Teodoriu.

Româncă blocată în Singapore: Caut bilete de avion prin China, prin India şi Africa de Sud

Oficialii din cadrul MAE au transmis marţi că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial, însă, Ilinca Teodoriu nu a reuşit să plece din Singapore spre Dubai.

Întrebată de prezentatoarea Antena 3 CNN, Lorena Burlacu, când trebuia să aterizeze în România, Ilinca Teodoriu a răspuns astfel: "Astăzi ar fi trebuit să mă întorc în Dubai, chiar în aceste momente ar fi trebuit să fiu în avion (n.r.: ora 14:30, ora locală a României). Am avut bilete cumpărate cu o companie mare, Singapore Airlines pe ruta Dubai - Singapore - Manila şi retur. Astăzi, am avut biletul Manila - Singapore - Dubai, iar de la compania aeriană, am primit acum trei zile un mail în care ne anunţau că segmentul Singapore - Dubai este anulat şi, de atunci, am intrat în priză, pentru că am încercat să discutăm cu ei să ne dea o rută pe Istanbul sau Viena sau, eventual, unde mai zboară ei.

A fost absolut imposil. Iar astăzi, în aeroport de la Manila am avut neplăcuta supriză să ne certăm cu reprezentanţii companiei, pentru că, efectiv, nu voiau să ne îmbarce în zborul Manila - Singapore, spunându-ne că biletul nostru a fost anulat complet. Am reuşit, am ajuns la Singapore şi de trei zile, într-adevăr, caut bilete de avion pe diverse rute, inclusiv prin China, prin India, prin Egipt, m-am uitat pe Africa de Sud. Sunt nişte situaţii absolut incredibile".

Ilinca Teodoriu: "Un bilet din Singapore până la Milano costa 13.000 de euro"

"Am încercat să luăm un zbor, care avea un preţ de plecare de 600 de euro, iar când am vrut să plătim, pe platformă s-a blocat rezervarea, spunându-ni-se că sunt alte preţuri. Acel bilet a ajuns la 8.000 de euro. Astăzi, am căutat bilete tot pe rute ocolitoare, fără să iau în calcul spaţiul aerian al Orientului Mijlociu şi, un bilet până la Milano costa 13.000 de euro", a declarat Ilinca Teodoriu, româncă blocată în Singapore, la Antena 3 CNN.

Ulterior, aceasta a mai spus: "Din păcate, pe zona Asia eşti extrem, extrem de limitat. Aici, este, într-adevăr o mare, mare problemă: preţurile cresc de la o zi la alta şi, în afară de asta, nu mai sunt avioane disponibile în perioada imediat următoare.

Adică, eu încerc să găsesc un zbor inclusiv în două săptămâni şi tot aşa sunt nişte chestii super astronomice. Poate ar fi o idee pentru Asia, pentru că e greu să recuperezi turişti din diverse ţări, dar poate s-ar putea face un pick-up point de o zonă în care să ne adunăm cu toţii, din toate ţările şi să ne plătim cursa spre ţară, dar la nişte preţuri civilizate, fără să fie nevoie să ne vindem un rinichi sau, eventual, casele".

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat luni, lansarea unui canal de WhatsApp dedicat cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și a făcut apel ca această resursă să nu fie accesată de românii care nu se află în această zonă.