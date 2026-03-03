Radu Miruță explică de ce nu intră România sub umbrela nucleară a lui Macron: Arme nucleare pe teritoriul României pot deveni ținte

Emmanuel Macron a anunțat țările în care Franța trimite arme nucleare. România nu este pe listă. Foto: Profimedia Images

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a sugerat marți la Antena 3 CNN că România nu a fost inclusă pe lista țărilor vizate de extinderea umbrelei nucleare franceze pentru că avioanele pe care le are Armata Română “nu au capacitatea să transporte și să încarce astfel de încărcătură”. Pe de altă parte, el a precizat că găzduirea armelor nucleare prezintă avantaje, dar și riscuri.

De asemenea, Radu Miruță a mai spus că discuții pe această temă vor avea loc în CSAT: “Aeronavele pe care România le utilizează în acest moment nu au capacitate să transporte și să încarce o astfel de încărcătură. Sigur că pot exista discuții despre achiziționare, despre modificare, pot exista discuții despre avantaje și dezavantaje. Sunt absolut convins că la nivel de CSAT, la nivel de Administrație Prezidențială, la nivel de MAE vor fi aceste discuții. O prezență de natura asta pe teritoriul României poate fi interpretată și ca o măsură de descurajare, și ca o atragere a țintei pentru că ai o astfel de capacitate aici. Se analizează avantaje și dezavantaje”.

Pe de altă parte, Radu Miruță a spus că România este sub umbrela nucleară a Franței, asta deși în acest moment, doctrina nucleară franceză are un caracter național, iar România se află, de fapt, sub umbrela nucleară a NATO, asigurată în special de SUA:

“Acum se vorbește despre a prelungi această umbrelă, de pe teritoriul altei țări să lungești raza de acțiune pe mai departe. Nu se pune problema să fie în afara proiecției acestei umbrele. La nivel de MApN nu au fost astfel de discuții”.

Ce a anunțat Emmanuel Francez

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni creșterea numărului de focoase nucleare și a vorbit despre extinderea rolului Franței în securitatea europeană. Acestea sunt unele dintre cele mai semnificative schimbări din doctrina nucleară franceză de la sfârșitul Războiului Rece, potrivit Politico.

Din grupul statelor care ar putea beneficia de protecția nucleară franceză fac parte Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia și Grecia. România nu a fost enumerată de Emmanuel Macron.

“O creștere a arsenalului nostru este indispensabilă”, a declarat președintele francez la baza navală extrem de sigură Ile Longue, care găzduiește cele patru submarine nucleare ale Franței.

Vorbind în apropierea submarinului negru cu rachete balistice Téméraire, Macron a declarat: „Un singur submarin dintre submarinele noastre, cum ar fi cel din spatele meu, poartă cu sine o forță de atac echivalentă cu suma tuturor bombelor aruncate asupra Europei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.”