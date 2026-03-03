De ce România ar trebui să intre sub umbrela nucleară a Franței: „Va avea curajul și puterea să îi ceară lui Emmanuel Macron?”

Franța este aliatul european cu care România trebuie să întrețină cea mai bună relație, în opinia jurnalistului Radu Tudor. Foto: Agerpres

România ar trebui să ceară Franței, fără ezitări, să intre sub umbrela sa nucleară, este de părere jurnalistul Antena 3 CNN, Radu Tudor. Acesta a comentat anunțul președintelui Emmanuel Macron privind extinderea rolului Franței în securitatea europeană. Liderul francez a enumerat șapte state europene, care ar putea beneficia de protecția nucleară franceză. România nu este printre ele.

Anunțul președintelui francez reprezintă „o concluzie dramatică” a tensiunilor dintre Statele Unite și Europa în interiorul NATO, este de părere jurnalistul Radu Tudor.

„Este o concluzie dramatică, o concluzie istorică a tensiunilor dintre Statele Unite și Europa în interiorul NATO. Dezangajarea Statelor Unite nu știm până unde va merge și chestiunea cea mai importantă este a protecției nucleare.

În ce măsură retragerea militarilor americani ar putea fi însoțită și de o dezangajare nucleară Americii asupra Europei? Pentru că ni s-a spus. Ellbridge Colby a transmis la reuniunea miniștrilor apărării din NATO 'întăriți-vă apărarea și asigurați-vă propria apărare'. Dacă ne asigurăm propria apărare, noi, europeni în NATO, atunci trebuie să avem și o umbrelă nucleară, care în momentul de față este americanilor”, a spus jurnalistul Antena 3 CNN.

Radu Tudor a arătat că Franța este aliatul european cu care România trebuie să întrețină cea mai bună relație și, în opinia sa, România ar fi trebuit să fie prima țară care să îi ceară lui Emmanuel Macron să o includă în umbrela sa nucleară.

„Va avea România curajul și puterea să spună Franței 'extindeți umbrela nucleară și asupra teritoriului României'? Polonia o face, noi nu. Franța este liderul grupului de luptă al NATO de pe teritoriul României.

Deci suntem cu aliatul european cu care trebuie să avem cea mai bună relație, dacă ei au trupele aici și avem sisteme de apărare antiaeriană și avem prezență consistentă la Cincu. Dacă Emmanuel Macron spune 'eu îmi asum, în numele Franței, să protejez sub umbrela nucleară Europa', atunci noi ar trebui să fim printre primele țări care să-i spunem lui Macron 'cu noi începi primii'”, a spus Radu Tudor.

Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru Antena 3 CNN, că „România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”, însă președintele Nicușor Dan nu a luat deocamdată o decizie.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că discuții pe această temă vor avea loc în CSAT și a avertizat că găzduirea armelor nucleare prezintă avantaje, dar și riscuri.

„O prezență de natura asta pe teritoriul României poate fi interpretată și ca o măsură de descurajare, și ca o atragere a țintei pentru că ai o astfel de capacitate aici. Se analizează avantaje și dezavantaje”, a spus Miruță.

Franța și Regatul Unit sunt singurele două puteri nucleare ale Europei. Arsenalul francez este atât aerian, cât și maritim, cu cel puțin un submarin care patrulează mările în permanență.