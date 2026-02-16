Profesorul Dan Voiculescu: Nu poate exista un viitor demn pentru România fără Educație

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a transmis luni, pe blogul său, că abandonul universitar a devenit o vulnerabilitate majoră pentru România, cu efecte care depășesc granițele campusurilor și se resimt în economie și în societate. An de an, mii de studenți renunță la facultate, iar țara noastră ajunge să ocupe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința ponderii tinerilor cu studii superioare. "Nu poate exista un viitor demn pentru România fără Educație", a transmis acesta.

Conform declaraţilor profesorului Dan Voiculescu, doar 23% dintre românii cu vârste între 25 și 34 de ani au absolvit o formă de învățământ superior, aproape la jumătatea mediei europene. Diferența față de alte state din regiune este semnificativă, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea României de a rămâne competitivă într-o economie bazată tot mai mult pe competențe și specializare.

"Fenomenul renunțării la studii superioare în România a devenit o problemă structurală, cu implicații economice și sociale majore. Universitățile pierd anual mii de studenți care abandonează din motive financiare, lipsa sprijinului academic sau integrarea dificilă pe piața muncii încă din timpul facultății.

Consecința este vizibilă la nivel european: România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu doar 23% absolvenți de studii superioare între tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani!

Media în Uniunea Europeană este aproape dublă! Bulgaria ne depășește cu peste 10 procente! Această discrepanță indică nu doar un deficit educațional, ci și o vulnerabilitate a competitivității economice. Fără tineri educați, economia și societatea românească sunt condamnate la regres", a scris profesorul Dan Voiculescu în cel mai nou articol postat pe blogul său.

El a atras atenţia că, fără politici publice coerente, burse consistente și programe reale de orientare profesională, fenomenul va continua să erodeze potențialul de dezvoltare al țării.

"Fără politici coerente de sprijin, burse reale și orientare profesională eficientă, abandonul universitar va continua să reducă potențialul de dezvoltare al României.

Se apropie – cu o uriașă întârziere! – dezbaterile și aprobarea bugetului pe 2026! Educația trebuie susținută prioritar! Trebuie înțeles că banii pentru burse nu sunt o cheltuaială inutilă, ci o investiție strategică în viitorul României!

De la revoluția de la 1848 până la cea din 1989, generațiile tinere și deștepte ale României și-au dovedit rolul esențial pentru progresul națiunii noastre. Nu există națiuni puternice fără capete luminate!", a mai spus profesorul Dan Voiculescu.