STB reorganizează transportul public în București după redeschiderea tramvaiului 5. Trasee modificate pe mai multe linii

1 minut de citit Publicat la 22:34 08 Mar 2026 Modificat la 22:34 08 Mar 2026

sursa foto: Facebook / STB

Societatea de Transport București (STB) reorganizează, începând de luni, mai multe trasee de transport public, după redeschiderea liniei 5 de tramvai. Modificările vizează atât linii de tramvai, cât și de autobuz, iar o linie navetă va fi suspendată.

Potrivit STB, linia de tramvai 55 va circula pe un traseu scurtat între Piața Sfânta Vineri și Piața Iancului, pe Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Călărași, strada Traian și Bulevardul Pache Protopopescu, cu întoarcere în rondul de la Piața Iancului.

De asemenea, linia de autobuz 243 va funcționa între terminalele Emil Racoviță și Bulevardul Lacul Tei. Traseul include străzile Emil Racoviță, Turnu Măgurele, Sergent Ion Iriceanu, Șoseaua Vitan-Bârzești, strada Iuliu Hațieganu, bulevardele Nicolae Grigorescu și Chișinău, precum și strada Doamna Ghica, cu retur pe același itinerar.

STB anunță și înființarea unei noi linii de autobuz, 290, care va asigura legătura între zonele Colentina și Băneasa. Autobuzele vor circula între terminalul Complex Băneasa și stația Șoseaua Colentina, pe traseul: strada Pană Buescu, Șoseaua București–Ploiești, Bulevardul Aerogării, strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, strada Barbu Văcărescu, Șoseaua Fabrica de Glucoză, strada Gara Herăstrău, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani și strada Doamna Ghica, cu întoarcere pe același traseu.

Linia de autobuz 330 va circula pe un traseu scurtat între Parcul Teilor și stația Dristorului. Autobuzele vor merge pe Drumul Gura Făgetului, strada Brățării, strada Liviu Rebreanu, strada Câmpia Libertății, strada Baba Novac, rondul Piața Baba Novac, strada Dristorului și Bulevardul Camil Ressu, cu întoarcere pe același itinerar.

Totodată, linia navetă de autobuz 605 va funcționa pe un traseu scurtat între Piața Sfânta Vineri și stația Șoseaua Ștefan cel Mare. Autobuzele vor circula pe străzile Sfânta Vineri, Mircea Vodă, Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Moșilor, strada Paleologu, strada Vasile Lascăr, Bulevardul Dacia, strada Alecu Russo și strada Tunari, cu întoarcere pe Șoseaua Ștefan cel Mare, strada Viitorului, Bulevardul Dacia și aceleași artere spre Piața Sfânta Vineri.

În același timp, linia navetă de autobuz 636 va fi suspendată, ca urmare a redeschiderii liniei de tramvai 5.