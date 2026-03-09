Profesorii vor să boicoteze examenele naționale, dar se fac presiuni asupra lor, acuză sindicatele: „S-a ajuns la intimidări”

Sindicatele anunță că „vor fi multe unități de învățământ unde simulările la examenele naționale vor fi boicotate!”.Foto: Profimedia Images

Profesorii vor să boicoteze examenele naționale, dar sunt presați și intimidați de „unii directori și inspectori” ca să semneze pentru participare, acuză, într-un comunicat de presă, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”. Sindicaliștii spun că boicotul acestor evaluări „este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic” și amenință cu proteste uriașe înainte de finalul anului școlar.

„S-a ajuns la presiuni și intimidări nemaiîntâlnite venite din partea conducerilor unităților de învățământ și a inspectoratelor școlare, mai mari decât la greva din 2023.

În loc să fie solidari cu colegii lor de cancelarie, unii directori și inspectori au ales să se transforme în instrumente de constrângere ale Ministerului Educației și Cercetării. Le transmitem un mesaj clar: deveniți complici la perpetuarea crizei din educație!

Voi sunteți cei care ați ales să înăbușiți vocea disperării prin frică, forțând profesorii să presteze o muncă inutilă, neremunerată și ignorată de mulți elevi”, au acuzat sindicatele menționate.

Acestea spun, de asemenea, că referendumul organizat în rândurile profesorilor arată o dorință „clară de boicotare a simulărilor examenelor naționale”.

„Înțelegem teama colegilor, dar vrem să le reamintim că singura noastră forță este solidaritatea. Prin fiecare pas înapoi pe care îl facem acum, validăm tacticile lor abuzive. Alegerea este în fiecare unitate: fie protestăm și luptăm pentru drepturilor noastre, fie cedăm presiunilor și rămânem resemnați și tăcuți”, au precizat sindicatele, care au anunțat că amână prezentarea rezultatelor finale ale referendumului având în vedere aceste circumstanțe.

FSLI și Federația „Spiru Haret” spun că aceste „tactici de intimidare” nu trebuie să le distragă profesorilor atenția de la „adevăratul dezastru” și denunță măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan drept „anti-educație”.

„Printre măsurile luate amintim: creșterea normei didactice, supraaglomerarea efectivelor de beneficiari primari la clasă/grupă,comasarea unităților de învățământ, reducerea plafonului până la care se acordă indemnizația de hrană și voucherele de vacanță, precum și neplata sumelor provenite din hotărâri judecătorești.

A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic. Este doar un test premergător

protestelor masive de la finalul anului școlar”, au transmis sindicatele.

În ciuda acestor acuzații de presiuni, sindicatele anunță că „vor fi multe unități de învățământ unde simulările la examenele naționale vor fi boicotate!”.