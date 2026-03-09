Prima țară din Europa care plafonează prețul benzinei și motorinei. O altă țară interzice exportul de petrol

Măsuri luate de țări din Europa, după explozia prețului barilului de petrol. Foto: GettyImages

Guvernele din întreaga lume se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor şi consumatorilor al extinderii războiului din Iran, care a alimentat luni o creştere record a preţurilor petrolului, după ce principalii producători au redus producţia, iar Teheranul a semnalat că linia dură a regimului va rămâne la putere. Prima țară din Europa care a luat decizia de a plafona prețul carburanților este Croația.

Guvernul croat a introdus luni o plafonare a prețurilor combustibililor pentru două săptămâni, conform unui anunț publicat pe contul său oficial X.

Conform noii reglementări, care intră în vigoare marți, prețul benzinei obișnuite va crește cu 0,04 euro, ajungând la 1,50 euro pe litru, în timp ce motorina va crește cu 0,07 euro, ajungând la 1,55 euro pe litru. Prețurile plafonate vor rămâne în vigoare până pe 23 martie.

Prim-ministrul Andrej Plenkovic a declarat că prioritățile guvernului rămân asigurarea unei alimentări stabile cu energie și menținerea accesibilității atât pentru cetățeni, cât și pentru companii. Acesta a spus că preţul benzinei Eurosuper va fi plafonat la 1,50 euro pe litru, iar al motorinei Eurosuper la 1,55 euro. El a adăugat că, fără măsurile guvernamentale, preţurile ar fi crescut la 1,55 euro şi, respectiv, 1,72 euro.

Măsurile vin în contextul creșterii prețurilor globale ale petrolului, pe fondul tensiunilor sporite din Orientul Mijlociu și al potențialelor perturbări ale exporturilor prin Strâmtoarea Hormuz, un punct cheie prin care trec aproximativ 20% din transporturile globale de petrol.

Croația s-a confruntat cu presiuni inflaționiste persistente în ultimii ani. După ce a atins un vârf în 2022, în timpul crizei energetice declanșate de conflictul Rusia-Ucraina, creșterea prețurilor de consum a rămas printre cele mai ridicate din zona euro.

Prin urmare, guvernul a introdus în repetate rânduri plafoane de prețuri și ajustări de impozite pentru a ajuta la atenuarea creșterii costului vieții.

Anterior, autoritățile au reglementat prețurile combustibililor timp de aproape trei ani, înainte de a ridica pentru scurt timp măsurile în iulie 2025.

Prețurile globale ale petrolului au urcat luni dimineață peste pragul de 110 dolari (82,74 lire sterline) pe baril, iar piețele bursiere au înregistrat scăderi puternice, după ce escaladarea războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a amplificat temerile privind perturbări de durată ale transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz

Serbia interzice exportul de petrol și derivate

Guvernul Serbiei a interzis luni exportul de petrol și produse derivate până pe 19 martie, când va reevalua situația, relatează agenția EFE.

Într-un comunicat, Executivul de la Belgrad precizează că interdicția se aplică exportului de motorină, benzină și petrol brut și vizează toate modalitățile de transport.

Scopul acestei măsuri este protejarea pieței interne de penurie și de creșterile prețurilor cauzate de perturbările pe piața mondială, ca urmare a războiului din Iran, a explicat ministra Mineritului și Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

Țara balcanică a importat, în 2025, 80% din petrolul pe care îl utilizează, pe care îl procesează la rafinăria din Pancevo, în timp ce exportă în special derivate în țările vecine, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord.