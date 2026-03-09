Viktor Orban cere Ursulei von der Leyen să ridice sancțiunile asupra Rusiei pentru a evita scumpirea benzinei în UE

Premierul maghiar Viktor Orban și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Premierul maghiar Viktor Orban a solicitat „revizuirea și suspendarea” sancțiunilor europene impuse Rusiei pentru evitarea unei crize provocate de creșterea prețului benzinei, ca urmare a războiului din Iran, informează publicația maghiară Hirado.

„La nivel naţional trebuie, totodată, să prevenim creşterea preţului motorinei şi al benzinei până la niveluri insuportabile. În acest scop am convocat o şedinţă extraordinară a guvernului”, a spus Viktor Orban, într-un mesaj publicat luni pe contul său de Facebook, în care a invocat „blocada” impusă de Kiev asupra petrolului rusesc și războiul din Iran drept motive pentru care inclusiv în Ungaria s-a înregistrat o „creștere accentuată” a prețurilor la carburanți.

Orban a calificat „blocada petrolieră” instituită de Volodimir Zelenski drept „cea mai gravă ameninţare nu doar pentru Ungaria şi Slovacia, ci pentru întreaga Uniune Europeană”.

În acest sens, premierul ungar a transmis luni o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care a solicitat „reanalizarea” sancţiuni economice impuse Rusiei.