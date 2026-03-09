Vremuri amare pentru cultivatorii de cacao, după ce prețurile boabelor s-au prăbușit: Fermierii nu au mai fost plătiți de câteva luni

Boabe de cacao. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prețul tabletelor de ciocolată a crescut în întreaga lume, în 2024 și 2025, ceea ce a făcut ca ele să pară un lux – însă fermierii de cacao din Africa de Vest nu au beneficiat de acest lucru. De fapt, mulți se află într-o situație disperată, pentru că nu au fost plătiți de luni de zile, după ce prețurile s-au prăbușit brusc.

„Soțul meu s-a îmbolnăvit și nu am putut face rost de bani ca să-l duc la spital. Așa că a murit acasă”, a declarat, pentru BBC, Akosua Frimpong, o fermieră de cacao din Ghana, în vârstă de 52 de ani.

După o creștere puternică a costului boabelor de cacao – ingredientul principal al ciocolatei – în 2024, prețurile s-au prăbușit între timp.

O mare parte din cacao la nivel mondial este produsă în Ghana și Coasta de Fildeș, unde autoritățile de reglementare ale statului stabilesc prețul cu un an în avans. Prăbușirea recentă a prețurilor a făcut ca boabele lor să fie cu aproximativ 40% mai scumpe decât sunt dispuși comercianții internaționali să plătească.

De ce au scăzut prețurile

Prețurile au scăzut din mai multe motive, în parte pentru că o recoltă bună la nivel mondial a coincis cu o cerere mai scăzută. Din cauza prețurilor ridicate anterioare, tabletele de ciocolată au devenit mai mici, iar producătorii folosesc mai puțină cacao.

Efectul în lanț ar trebui să însemne că, în cele din urmă, tabletele de ciocolată vor deveni mai ieftine, însă a lăsat industria cacao din Ghana și Coasta de Fildeș într-o situație haotică.

Chiar și atunci când prețurile erau ridicate, fermierii de cacao din Africa de Vest simțeau că nu beneficiază de pe urma pasiunii lumii pentru ciocolată.

Fermele lor se află în zone izolate, adânc în junglă, cu infrastructură slabă – trăiesc în sate unde există acces redus la electricitate sau apă curentă.

„Banii pe care îi așteptam din vânzarea boabelor mele de cacao sunt în prezent inaccesibili”

Soarele puternic nu a putut risipi atmosfera apăsătoare de durere care plutea peste satul Suhenso din vestul Ghanei, luna trecută. Cei îndoliați s-au înghesuit în casa lui Frimpong pentru a-i aduce un ultim omagiu soțului ei, Malik Boahen, care murise la începutul lunii februarie după ce gâtul i s-a umflat.

Ea nu a avut bani pentru a-i asigura îngrijiri medicale adecvate – lucru pe care îl pune pe seama Consiliului Cacaoului din Ghana (Cocobod), instituția care acordă licențe companiilor pentru a cumpăra recolta țării și a o vinde pe piețele internaționale la un preț stabilit.

Cum aceste companii nu au reușit să vândă cacao anul acesta, fermierii au rămas fără bani. Cocobod a intervenit pentru a cumpăra o mare parte din recoltă pentru a salva industria de la colaps, însă mulți fermieri spun că încă nu au fost plătiți.

„Banii pe care îi așteptam din vânzarea boabelor mele de cacao sunt în prezent inaccesibili. Acum sunt văduvă și nu am pe nimeni care să mă sprijine”, a spus Frimpong.

Întârzierea plăților afectează aproximativ 800.000 de fermieri de cacao

Se crede că întârzierea plăților afectează aproximativ 800.000 de fermieri de cacao – iar efectul în lanț a lovit sute de mii de mijloace de trai din mediul rural.

În octombrie anul trecut, Cocobod a stabilit suma plătită fermierilor la aproape 5.300 de dolari pe tonă, însă prețul pe piața globală a scăzut mult sub acest nivel.

Diferența a adăugat noi datorii consiliului, care se ridică acum la aproximativ 3 miliarde de dolari.

Ca răspuns la dificultățile financiare, oficialii Cocobod și-au redus salariile în februarie – cu 20% pentru conducerea executivă și cu 10% pentru personalul de rang înalt.

Purtătorul de cuvânt al consiliului, Jerome Sam, a recunoscut că au existat întârzieri în plata fermierilor, însă a spus că plățile sunt acum în curs de procesare.

Cacaua reprezintă 7% din PIB-ul Ghanei

Cacaua reprezintă aproximativ 7% din PIB-ul Ghanei, adică din venitul național, iar exportul boabelor generează aproximativ 15% din veniturile țării din valută.

Ca urmare, sănătatea sectorului are un efect direct asupra prosperității țării, iar pentru a-l revitaliza guvernul a anunțat o serie de măsuri, inclusiv planuri de a procesa o parte mai mare din recoltă chiar în Ghana, în loc ca boabele crude să fie transformate în ciocolată și alte produse în afara țării.

Pentru a rezolva problema actuală a datoriilor, Cocobod a redus dramatic prețul garantat fermierilor la aproximativ 3.500 de dolari pe tonă, deși acesta rămâne peste prețurile actuale de pe piață.

„Costul forței de muncă nu a scăzut”

Robert Addae, care cultivă această cultură comercială de 14 ani, spune că nu este suficient.

„Prețurile la echipamentele agricole rămân aceleași, costul forței de muncă nu a scăzut, așa că reducerea prețului la cacao ne va afecta negativ”, a declarat fermierul în vârstă de 62 de ani pentru BBC.

În medie, costă aproximativ 1.000 de dolari pentru a întreține un acru de plantație de cacao în Ghana, iar mulți fermieri se tem că nu își vor putea recupera investiția.

Nana Obodie Boateng Bonsu, președintele Asociației Fermierilor de Cacao Îngrijorați, recunoaște că Cocobod se confruntă cu provocări, dar sugerează ca reducerile salariale ale oficialilor să fie folosite pentru plata fermierilor.

„Dacă și-ar reduce salariile pentru a completa prețul cacao pentru noi, ar fi fost extraordinar”, a spus el pentru BBC.

Cel mai mare producător de cacao din lume, afectat de criză

Țara vecină, Coasta de Fildeș – cel mai mare producător de cacao din lume – a fost lovită de probleme similare.

Saci cu boabe de cacao s-au adunat în depozitele din orașul Bangolo, în vestul țării, în timp ce cooperativele de cacao se luptă să le vândă exportatorilor.

Echivalentul Cocobod din această țară – Consiliul Cafelei și Cacaoului – a garantat anul trecut un preț care este acum mult peste prețul internațional.

Miercuri, ministrul agriculturii Bruno Kone a anunțat că prețul plătit fermierilor va fi redus la jumătate pentru a încerca să stimuleze vânzările.

Înainte de acest anunț, Bahily Bakouli Issiaca, membru al cooperativei de cacao din Bangolo, era îngrijorat în timp ce inspecta sute de saci de cacao în depozitul său.

„Peste 800 de fermieri de cacao ne dau boabele lor pentru a le vinde, dar anul acesta a fost foarte dificil să le vindem”, a spus el pentru BBC. „Camioane pline cu saci de cacao stau parcate aici de aproape 21 de zile.”

Consiliul Cafelei și Cacaoului stabilește prețul în Coasta de Fildeș și acordă licențe unui număr de cooperative și companii pentru exportul boabelor uscate.

„Am recoltat cacao și am trimis-o în sat, dar nu există cumpărător”

„Am recoltat cacao și am trimis-o în sat, dar nu există cumpărător. Nu știu cum îmi voi hrăni cei 10 copii sau cum le voi susține educația”, a declarat Sella Aga Josiane pentru BBC, în timp ce își îngrijea arborii pe parcela sa din afara orașului Bangolo.

Femeia de 38 de ani a adăugat că unii dintre copiii ei au fost trimiși acasă de la școală săptămâna trecută deoarece nu a putut plăti taxele școlare. „Această criză este grea pentru mine”, spune ea

Coasta de Fildeș ar fi putut ajunge la aproximativ 200.000 de tone de cacao în așteptarea cumpărătorilor până la sfârșitul lunii martie, dacă situația actuală ar fi continuat.

Ba Siba Fabrice, un alt fermier de cacao din apropiere de Bangolo, a spus că este cea mai dificilă situație pe care a trăit-o de când a început să cultive cacao, în adolescență, în 2012.

Fermierul în vârstă de 35 de ani simte greutatea responsabilității, deoarece cei pe care îi întreține simt că i-a dezamăgit.

„Astăzi nu mai există liniște între mine și familia mea pentru că nu mai sunt bani. Când nu sunt bani într-o gospodărie, nu există pace”, a spus el. „Noi trăim din cacao.”