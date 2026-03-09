„Mirosul nu era sănătos”. Un artist care a purtat 24 de scutece pentru o campanie de mediu s-a îmbolnăvit

Foto: Captură video

Pe malul râului Deptford, o figură macabră se scufundă în Tamisa. Artistul Zack Mennell se intră în apă până la buric, în timp ce mulțimea privește. Pe măsură ce se scufundă mai adânc, costumul său mutant, cusut din 24 de scutece pentru adulți, se umflă cu apă... și deșeuri. Abordarea lui față de poluare a fost mai exagerată decât intenționase: a contractat boala Weil din urina șobolanilor din apă, scrie The Guardian.

Opera lui Mennell împrăștie aspecte personale și politice pe tot corpul. Performance-ul de pe Tamisa este finalul unui proiect numit „(para)site”, realizat ca răspuns la dezvăluirile privind deversarea apelor uzate în cursurile noastre de apă și ca reacție la modul în care beneficiarii de ajutoare sociale sunt etichetați ca fiind o povară pentru societate.

„Bine, voi fi eu parazitul”, s-a gândit Mennell. Abordarea lui față de poluare a fost mai exagerată decât intenționase: a contractat boala Weil din urina șobolanilor din apă.

O astfel de muncă murdară este, recunoaște Mennell, „un pic ciudată, un pic intensă, un pic prostească”. Crescând lângă carierele de calcar din Thurrock, Essex, și croindu-și drum în scena artei live din Londra pentru „punctul său fierbinte de nelegiuire și mizerie queer”, a fost mereu atras de Tamisa.

Râul este ceea ce l-a chemat pe Mennell în cele mai „întunecate” momente ale lui: este locul unde a mers când se treze și locul unde se întoarce pentru arta lui, inclusiv pentru cel mai recent film.

Pentru cei neinițiați în arta live, lucrările lui Mennell pot fi o provocare pentru public. În calitate de artist rezident la Rat Park, un eveniment dedicat spectacolelor și discuțiilor queer, Mennell s-a îmbibat cu un agent de îngroșare lipicios, asemănător unui lubrifiant, pentru a explora poluarea și rușinea și a adunat saliva publicului în mână, ca o meditație asupra comunității.

Dar nu este vorba niciodată despre a-i tulbura pe spectatori.

„Este o confruntare, dar este vorba și despre găsirea unui moment de conexiune. Arta live nu înseamnă doar oameni care se dezbracă pentru că vor”, recunoaște Mennell.

În martie, Mennell extinde această conexiune prin deschiderea ușilor Safehouse-urilor dărăpănate din apropiere pentru un weekend de spectacole, proiecții și ateliere care abordează folclorul antic și degradul ecologic. Fascinația lui pentru poluarea postindustrială a peisajelor naturale este inspirată de orașul lor natal, care găzduiește atât rămășițe neanderthaliene, cât și depozite de Amazon.

O mare parte din munca lui izvorăște din această coliziune între oameni și locuri.

„Arta performativă este un punct de întâlnire. Creezi o comunitate, chiar dacă este una temporară”, spune Mennell.

Susținută de producătorii de spectacole experimentale Future Ritual, Common Host va include lucrări ale unor artiști, inclusiv ale colaboratorului frecvent al lui Mennell, Martin O'Brien.

„Performanța queer înseamnă adesea lucrul cu prietenii sau iubiții. Acest lucru este valabil pentru orice formă de artă în care ai de-a face cu subiecte dificile și sensibile”, explică Mennell.

Lui Mennell nu-i place să-și „definească” munca, dar subiectele pe care le explorează, queerness, dizabilitate, supraviețuire, merită tratate cu grijă. Pe vremea când era la universitate, a suferit o cădere nervoasă. În timp ce stătea pe Tamisa, Mennell își ținea propriile scrisori NHS, documente și evaluări psihiatrice, imprimate pe hârtie de orez, lăsând cuvintele să se dizolve în apă. Acest final al „(para)site” este doar unul dintre spectacolele pe care le-a creat folosind documentele din acea vreme, care vorbeau „despre mine și niciodată despre mine”.

Într-o altă utilizare a costumului de scutec pentru adulți (a încercat să-l păstreze pe cel de pe Tamisa, dar „mirosul nu era sănătos”), au cerut publicului să-i citească aceste documente cu voce tare, dizolvând pe rând sensul și concentrându-se pe cuvinte și expresii individuale, diminuându-le puterea.

Având în vedere experiența lui în cadrul instituțiilor, Mennell este precaut în ceea ce privește modul în care arta ar putea fi percepută.

„A existat o oarecare anxietate legată de patologizarea comportamentului meu în cadrul spectacolului. Dar utilizarea acestor documente oficiale, reci, ca material în cadrul spectacolului a fost singura modalitate prin care mi-am putut schimba relația cu această grămadă tot mai mare”, spune el.

O modalitate similară de a oferi o mai bună experiență este oferită acum și altora, în cadrul programului Common Host. Un atelier de lucru de o zi îi va invita pe oameni să își examineze relația dificilă cu un material „contaminat” și să lucreze la schimbarea influenței pe care aceasta o are asupra lor.

„Este o invitație să te uiți la relația ta cu un obiect și să-l redefiniști”, mai spune artistul.

„Colectând idei precum pietricelele de pe țărm, Common Host s-a autocuratoriat pentru că este, în cele din urmă, o reuniune a prietenilor artistici. Fac lucrări solo, dar ele există doar datorită acestor conexiuni. Comunitatea queer înseamnă înțelegerea faptului că accentul societății noastre asupra familiei nu este atât de puternic. Pentru mine, a fost să vin la Londra să fiu printre oameni care sunt ca mine”, a explicat el.

Această comunitate, spune el, „înseamnă totul”.

„A fi împreună este modul în care mergem mai departe. Este un motiv pentru a trăi”, a subliniat el.