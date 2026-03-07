Nivelul mărilor este mult mai ridicat decât se credea anterior: sute de milioane de oameni din așezările de coastă sunt în pericol

Creșterea nivelului mării reprezintă o amenințare majoră pentru comunitățile de coastă din întreaga lume. Foto: Getty Images

Nivelul mărilor la nivel global a fost subestimat din cauza unor modele de calcul inexacte, iar o cercetare nouă sugerează că nivelul oceanelor este mult mai ridicat decât se credea anterior, relatează The Guardian. Oamenii de știință cer acum instituțiilor din toată lumea să își refacă calculele și să ia măsuri urgente pentru așezările de coastă, care riscă să ajungă sub nivelul mării. Descoperirea ar putea afecta semnificativ evaluările privind impactul viitor al încălzirii globale și efectele asupra așezărilor de coastă. La nivel global, studiul a constatat că nivelul oceanelor este, în medie, cu aproximativ 30 cm mai ridicat decât se credea până acum. În unele zone din sudul global, inclusiv în Asia de Sud-Est și regiunea Indo-Pacifică, nivelul ar putea fi cu 100–150 cm mai mare decât estimările anterioare. Creșterea nivelului mării a fost subestimată

Creșterea nivelului mării reprezintă o amenințare majoră pentru comunitățile de coastă din întreaga lume, iar Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice al ONU (IPCC) estimează că până în anul 2.100 nivelul mărilor ar putea crește cu 28–100 cm.

Cea mai recentă cercetare, publicată în revista Nature, a combinat analiza a 385 de lucrări științifice evaluate de specialiști (peer-review), publicate între 2009 și 2025, cu calcule privind diferența dintre nivelurile mării presupuse în mod obișnuit și cele măsurate efectiv în zonele de coastă.

Autorii studiului, dr. Philip Minderhoud de la Universitatea Wageningen din Olanda și cercetătoarea doctorandă Katharina Seeger, au descoperit că peste 90% dintre aceste studii nu au folosit măsurători locale, directe ale nivelului mării, ci măsurători ale altitudinii terenului raportate la modele geoidale globale.

Modelele geoidale oferă o estimare a nivelului global al mării pe baza gravitației și rotației Pământului. În consecință, nivelul mării a fost subestimat, în medie, cu 24–27 cm, în funcție de modelul geoidal utilizat, iar în unele cazuri diferențele au ajuns chiar la 550–760 cm.

Minderhoud a declarat: „În realitate, nivelul mării este influențat și de alți factori, precum vânturile, curenții oceanici, temperatura apei și salinitatea.”

Noile calcule arată că, în cazul unei creșteri relative a nivelului mării cu 1 metru, se estimează că cu 37% mai multe zone de coastă vor ajunge sub nivelul mării, afectând până la 132 de milioane de oameni.

„Dacă nivelul mării este mai ridicat pentru insula sau orașul de coastă în care te afli decât se credea anterior, impactul creșterii nivelului mării va apărea mai devreme decât se estima”, a spus Minderhoud. Descriind această diferență drept un „punct orb interdisciplinar”, oamenii de știință sunt îngrijorați că o mare parte dintre studiile analizate în cercetarea lor, pe care le consideră inexacte, sunt citate în cele mai recente rapoarte privind schimbările climatice publicate de IPCC. Studiul include date privind altitudinea zonelor de coastă din întreaga lume, integrate cu cele mai recente măsurători ale nivelului mării, și solicită reevaluarea metodologiilor folosite în studiile privind riscurile de coastă, pentru ca politicile legate de schimbările climatice să fie fundamentate cât mai corect.