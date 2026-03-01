India restaurează fântâni în trepte, vechi de secole, pentru a face față momentului în care va rămâne fără apă

Mii de astfel de construcții au fost ridicate în întreaga țară, în apropierea acviferelor naturale. Foto: Getty Images

Fântâni în trepte, vechi de secole, sunt restaurate în India pentru a furniza apă potabilă, în pregătire pentru „ziua zero”, momentul în care în mai multe locuri din țară nu va mai fi apă. India are mii de astfel de construcții ingenioase, care însă zac acum sub mormane de gunoaie. Însă, criza puternică a apei, care deja afectează puternic peste 600 de milioane de indieni, obligă țara să le curețe și să le valorifice potențialul, relatează The Guardian. În unele locuri, apa a devenit atât de prețioasă, încât oamenii au sărbătorit în stradă când primele picături de apă curată au tâșnit din pământ.

Un strigăt puternic de bucurie și aplauze au răsunat în Bansilalpet, un cartier din Hyderabad, când fântâna în trepte din zonă a fost readusă la viață. După un efort de 18 luni pentru a îndepărta 3.000 de tone de deșeuri și a restaura zidurile de piatră și zona înconjurătoare, fântâna în trepte din Bansilalpet, datând din secolul al XVII-lea, devenise din nou o sursă de apă potabilă pentru prima dată în patru decenii.

„A fost un moment atât de plin de bucurie să vedem apa adunându-se în fântână după curățarea a 40 de ani de gunoaie”, a spus Hajira Adeeb, o locuitoare de 45 de ani din Bansilalpet, care a crescut văzând cum fântâna s-a transformat din sursa de apă a comunității într-o groapă de gunoi. „O vizitez aproape zilnic. Zona este curată și luminată seara. Îmi place să stau acolo.”

Fântânile în trepte, minuni inginerești și bijuterii arhitecturale

India este renumită pentru fântânile sale în trepte – structuri pe mai multe niveluri, construite pentru a oferi acces la apa subterană, cu trepte și platforme care coboară până la nivelul apei. Mii de astfel de construcții au fost ridicate în întreaga țară, în apropierea acviferelor naturale – roci poroase subterane saturate cu apă – în principal între secolele al XI-lea și al XVIII-lea.

Fântânile au fost abandonate în perioada colonizării britanice, autoritățile considerându-le neigienice și interzicând în mare măsură utilizarea lor, iar degradarea s-a accentuat în a doua jumătate a secolului al XX-lea, când oamenii au început să le folosească drept locuri de aruncare a deșeurilor.

Deși multe fântâni au dispărut sau s-au prăbușit, Stepwell Atlas, un efort colaborativ între cercetători și organizații, inclusiv Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (Intach), enumeră peste 3.000 de astfel de construcții. Aproximativ 100 se află în statul sudic Telangana, dintre care aproape jumătate în capitala statului, Hyderabad.

Fântânile în trepte variază considerabil ca dimensiune și detalii arhitecturale, iar unele dintre cele mai mari și impresionante au fost deja restaurate. Printre cele mai cunoscute exemple se numără:

Chand Baori din Abhaneri, Rajasthan, datând din secolul al IX-lea, care are 3.500 de trepte dispuse în model încrucișat pe pereții unui bazin central imens;

Foto: Profimedia Images

Rani-ki Vav din Gujarat, inclusă în patrimoniul Unesco, cu niveluri bogat ornamentate și mii de sculpturi reprezentând zei și zeițe hinduse;

Foto: Profimedia Images

Agrasen-ki Baoli, o fântână de 60 de metri lungime situată în mijlocul unei străzi din Delhi;

Foto: Profimedia Images

Însă acestea sunt situri de patrimoniu, populare printre turiștii indieni și străini – iar în cazul Chand Baori, și printre regizorii de la Bollywood – și nu furnizează apă utilizabilă.

Dintre miile de fântâni ajunse în stare de degradare, doar un număr mic au fost restaurate pentru scopul lor inițial: furnizarea de apă pentru uz casnic și pentru activități locale precum spălatul, curățenia sau grădinăritul; și mai puține oferă apă potabilă.

Fântâna din Bansilalpet a fost prima de acest fel din Telangana care a reușit acest lucru și a devenit un model pentru revitalizarea altor fântâni în trepte din stat. De la finalizarea restaurării, în decembrie 2022, fântâna a menținut constant o adâncime a apei de nouă metri în lunile de vară.

Transformarea se datorează arhitectei Kalpana Ramesh, care a revitalizat până acum 25 de fântâni în trepte din stat ca surse sustenabile de apă, cu sprijinul Departamentului pentru Administrație Municipală și Dezvoltare Urbană din Telangana și al Rainwater Project, o întreprindere socială pe care a cofondat-o.

Ramesh colectează apa de ploaie în propria locuință pentru uz casnic de 15 ani, astfel încât nu trebuie să depindă de cisternele care vând apă vecinilor săi.

„Eram convinsă că sistemul de colectare a apei de ploaie pentru reîncărcarea apelor subterane ar funcționa la o scară mai mare, chiar și astăzi, când suprafața construită din orașe a lăsat foarte puțin teren natural pentru infiltrarea apei de ploaie”, spune ea.

Până în prezent, Bansilalpet este singura fântână în trepte din Telangana care furnizează apă potabilă, dar Ramesh speră să obțină suficiente fonduri pentru a dota toate cele 25 de fântâni cu sisteme suplimentare de filtrare care să facă apa sigură pentru consum. „Dacă apa din toate fântânile ar deveni potabilă, acest lucru i-ar încuraja pe oameni să conserve aceste sisteme”, spune ea.

India se pregătește pentru „ziua zero”

India se confruntă cu cea mai gravă criză a apei din istoria sa. Țara are peste 1,4 miliarde de locuitori – aproape 18% din populația lumii – dar dispune de doar 4% din resursele globale de apă dulce.

Peste 600 de milioane de indieni se confruntă deja cu un nivel ridicat până la extrem de stres hidric, iar cererea de apă este estimată să se dubleze până în 2030. Modelele neregulate ale musonului, infrastructura inadecvată și extinderea culturilor care consumă multă apă fac ca India să depindă puternic de apele subterane, consumând un sfert din totalul global.

Potrivit Consiliului Central pentru Ape Subterane din India, supraexploatarea apelor subterane înseamnă că statele Punjab, Haryana, Delhi și Uttar Pradesh din nordul Indiei, Rajasthan și Gujarat în vest, precum și Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh și Telangana în sud se îndreaptă către disponibilitate zero a apei, cunoscută drept „ziua zero”.

Guvernul din Telangana adoptă o abordare pe mai multe direcții pentru a combate criza apei din stat, inclusiv aproximativ 500.000 de proiecte de colectare a apei de ploaie, planuri de furnizare a apei gri către centrele de date, revitalizarea râului Musi, îndepărtarea sedimentelor din rezervorul Sriram Sagar pentru a-i restabili capacitatea la 3.172 milioane de metri cubi și impunerea unor amenzi considerabile pentru risipa de apă potabilă.

Fântânile în trepte au fost construite în zone deschise, unde panta naturală a terenului permitea apei de ploaie să se infiltreze și să reîncarce acviferele subterane. Astăzi însă, din cauza construcțiilor din beton și a drumurilor asfaltate care împiedică infiltrarea apei, apa de suprafață trebuie captată și direcționată în canale și șanțuri subterane.

Apa de ploaie colectată trece prin filtre alcătuite din straturi de nisip, pietriș și bolovani pentru a se scurge în puțuri de reîncărcare. Apa filtrată reface acviferele naturale, oferind comunității apă gratuită, accesibilă și curată, chiar și în verile secetoase.

Deși fântânile în trepte contribuie la disponibilitatea apelor subterane de mică adâncime, este nevoie de o transformare amplă a întregului ecosistem al apei – inclusiv iazuri, lacuri și râuri curate, sisteme de colectare a apei de ploaie și implicarea comunității – pentru a produce schimbări semnificative.

Pandith Mandure, care era directorul departamentului de ape subterane din Telangana când a început restaurarea din Bansilalpet în urmă cu patru ani, a spus: „În doi ani, din 2021 până în 2023, s-a înregistrat o creștere vizibilă de șase până la șapte metri a nivelului apelor subterane în regiunea Hyderabad, datorită măsurilor precum curățarea lacurilor, a canalelor de scurgere, a puțurilor de reîncărcare și restaurarea fântânilor în trepte.”

Ramesh, prin intermediul Rainwater Project, îi încurajează pe localnici să păstreze curate toate corpurile de apă – precum iazurile, pâraiele și râurile – aflate în apropierea proiectelor de restaurare a fântânilor. „Apa de ploaie nu ar trebui lăsată să ajungă în canale de scurgere. „Există suficient potențial pentru ca apa de ploaie să funcționeze în beneficiul orașelor”, a spus ea.