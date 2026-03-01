Cine l-ar putea înlocui pe liderul suprem al Iranului. Nu e niciun succesor clar, sunt vehiculate mai multe nume

Regimul clerical din Iran se confruntă acum cu provocarea de a găsi un succesor pentru ayatollahul Ali Khamenei, după ce acesta a fost ucis în urma unor lovituri comune americano-israeliene. Khamenei, care a condus cu mână de fier timp de aproape patru decenii, nu are un moștenitor declarat oficial. În schimb, un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt, cunoscut drept Adunarea Experților, va selecta următorul lider.

Este o sarcină pe care acest for clerical a îndeplinit-o o singură dată de la înființarea Republicii Islamice în 1979, când Khamenei a fost ales în grabă după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, în urmă cu mai bine de trei decenii.

Regimul aflat la putere va dori să se miște rapid pentru a transmite stabilitate în republică, iar membrii adunării sunt așteptați să se reunească în curând pentru a delibera asupra unor posibili candidați înainte de a anunța înlocuitorul lui Khamenei.

Însă nu este clar dacă își pot permite măcar să se adune, în condițiile în care președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că campania comună de bombardamente americano-israeliene care vizează regimul va continua în zilele următoare.

Noul lider trebuie să fie bărbat, cleric cu competență politică, autoritate morală și loialitate față de Republica Islamică.

Adunarea poate interpreta regulile astfel încât să îi excludă pe clericii reformiști, care susțin libertăți sociale mai mari și o deschidere către lumea din afara țării.

CNN a trecut în revistă câțiva dintre pretendenții la această funcție, potrivit experților și analiștilor.

Mojtaba Khamenei, 56 de ani

Al doilea fiu al lui Khamenei, Mojtaba este cunoscut pentru influența semnificativă pe care o exercită din umbră și pentru legăturile sale strânse cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), cea mai puternică structură militară din țară, precum și cu forța paramilitară de voluntari Basij.

Însă succesiunea de la tată la fiu este privită cu reticență în establishmentul clerical șiit și, în special, într-un Iran revoluționar apărut după răsturnarea unei monarhii profund detestate. Un obstacol suplimentar este că Mojtaba nu este un cleric de rang înalt și nu are niciun rol oficial în regim. A fost sancționat de SUA în 2019.

Alireza Arafi, 67 de ani

O figură mai puțin cunoscută, Arafi este un cleric cunoscut, cu funcții în instituțiile de stat, și totodată un apropiat al lui Khamenei. În prezent, este vicepreședinte al Adunării Experților și a fost membru al Consiliului Gardienilor, care verifică candidații la alegeri și legile adoptate de parlament. Este, de asemenea, șeful sistemului seminariilor din Iran. Potrivit lui Alex Vatanka, de la Middle East Institute, disponibilitatea lui Khamenei de a-l numi pe Arafi în funcții înalte și „strategic sensibile” arată că avea „o mare încredere în abilitățile lui birocratice”.

Totuși, Arafi nu este considerat o „greutate” politică și nu are legături strânse cu establishmentul de securitate. Se spune că este priceput în tehnologie și fluent în arabă și engleză, și că a publicat 24 de cărți și articole, a scris Vatanka.

Mohammad Mehdi Mirbagheri

Mirbagheri este un cleric ultraconservator și membru al Adunării Experților, reprezentând aripa cea mai dură a regimului clerical. Recent, ar fi justificat numărul ridicat de morți din războiul Israelului din Gaza, susținând că moartea chiar și a jumătate din populația lumii „merită” dacă aduce apropiere de Dumnezeu.

Potrivit IranWire, o publicație cu profil activist, el se opune ferm Occidentului și crede că un conflict între credincioși și necredincioși este inevitabil. În prezent, conduce Academia de Științe Islamice din orașul sfânt Qom, din nordul țării.

Hassan Khomeini

Khomeini este nepotul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, ceea ce îi conferă legitimitate religioasă și revoluționară. Este custodele mausoleului lui Khomeini, dar nu a deținut funcții publice și pare să aibă o influență redusă asupra aparatului de securitate sau a elitei conducătoare.

Este cunoscut ca fiind mai puțin dur decât mulți dintre contracandidații săi și i s-a interzis să candideze la Adunarea Experților în 2016.

Hashem Hosseini Bushehri

Bushehri este un cleric de rang înalt, cu legături strânse cu instituțiile care gestionează succesiunea, în special cu Adunarea Experților, unde este prim-vicepreședinte. Se spune că a fost apropiat de Khamenei, însă are un profil discret pe plan intern și nu este cunoscut pentru legături puternice cu IRGC.