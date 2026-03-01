Prețul carburanților ar putea sări de 10 lei pe litru. Chisăliță: Scumpirile nu țin doar de cotația țițeiului. Sunt mai multe scenarii

Prețul carburanților ar putea sări de 10 lei pe litru. Foto: Getty Images

Prețurile carburanților ar putea depăși pragul de 10 lei/litru în România, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și de tensiunile din zona Golfului, a avertizat duminică, la Antena 3 CNN, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). Potrivit acestuia, scumpirile nu țin doar de cotația țițeiului, ci și de costurile de transport, taxe și asigurări, care pot crește rapid în astfel de contexte.

Dumitru Chisăliță a explicat că reacția piețelor va depinde de modul în care se deschid bursele și de cum evaluează traderii situația din prezent.

„E foarte important să vedem cum deschid bursele și care vor fi aprecierile traderilor vizavi de ce se întâmplă în momentul de față, pentru că nu este vorba strict doar de țiței, este vorba de modul în care acest țiței ajunge la consumator, de eventualele întârzieri, de eventualele creșteri ale unor taxe, al unor asigurări care practic sunt puternic influențate de astfel de situații”, a declarat el.

Președintele AEI arată că mai multe scenarii realizate în ultimele zile de case importante de prognoză indică posibile creșteri de preț ale petrolului de la 3% până la 35-40%, în funcție de evoluțiile din Golf, atât pe componenta militară, cât și pe impactul logistic.

„Totul este cumva în dinamică și depinde foarte mult de modul în care evoluează lucrurile în zona Golfului, atât din perspectiva armată, cât și din perspectiva a ce ne putem aștepta la pompă”, a precizat Chisăliță, subliniind că un scenariu în care petrolul ajunge spre 100 de dolari/baril ar putea împinge semnificativ în sus prețurile la carburant.

În România, efectele ar putea fi pronunțate deoarece țara importă aproximativ două treimi din țițeiul și produsele petroliere. „Asta înseamnă că prețul la pompă este foarte puternic legat de ceea ce se întâmplă pe plan internațional”, a explicat șeful AEI.

Totuși, Chisăliță atrage atenția că scumpirile la pompă nu se traduc automat, „unu la unu”, din creșterea cotației țițeiului. El estimează că din costul final, componenta care ține de țiței, transport și rafinare reprezintă în jur de 35%, iar aceasta este partea cea mai expusă fluctuațiilor internaționale. În plus, impactul nu se vede instantaneu: „nu este o chestie instantanee, ar putea fi două-trei zile până la 2 săptămâni”.

În scenariile punctuale prezentate, Dumitru Chisăliță a indicat praguri care ar putea fi atinse în funcție de amplitudinea scumpirii la baril. „Dacă, de exemplu, avem o creștere de, să spunem, 10 dolari barilul la pompă, în mod normal ar fi în momentul în care prețul motorinei ar putea să sară peste 9 lei”, a spus el. La o creștere de 20 de dolari/baril, „putem să ne gândim” la o motorină de peste 9,5 lei/litru, iar la o scumpire cu 30 de dolari/baril, „deja discutăm de potențială situație de a avea un salt de peste 10 lei litru de motorină”, a avertizat președintele AEI.