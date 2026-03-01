Recesiune economică globală. Cel mai negru scenariu al atacului asupra Iranului. Cum ar afecta prețul petrolului și economia

Iranul, al patrulea cel mai mare producător de petrol din OPEC / Foto: Profimedia Images

Atacul comun al SUA și Israelului asupra Iranului, membru OPEC, riscă o întrerupere majoră a aprovizionării cu petrol în Orientul Mijlociu, care, în cel mai rău caz, ar putea declanșa o recesiune economică globală, avertizează specialiștii.

Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat pentru Reuters că navele comerciale și militare au recepționat transmisii radio VHF de la Gărzile Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), prin care li se comunica că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit Times of Israel.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un coridor vital care leagă marii producători petrolieri din Golful Persic cu ​​piețele internaționale.

Aproximativ 82% din volumele de petrol transportate prin strâmtoare merg în Asia, restul fiind destinate Europei. Aproximativ 24% din importurile de GNL ale Chinei trec pe aici.

Analist: Prețurile țițeiului vor crește probabil cu 5 până la 7 dolari pe baril

Iranul ar putea încerca să descurajeze Washingtonul făcând nesigur traficul comercial prin această rută, ceea ce ar putea împinge cotațiile petrolului peste 100 de dolari/baril.

Bob McNally, fost consilier energetic al Casei Albe al fostului președinte George W. Bush, spune că piața petrolului a ignorat de mult riscul unei întreruperi a aprovizionării cu petrol în Orientul Mijlociu, notează CNBC.

El a adăugat că traderii subestimează amenințarea pe care o reprezintă represaliile iraniene la atacul american asupra pieței.

McNally a mai avertizat că „aceasta este o situație reală” și că prețurile țițeiului vor crește probabil cu 5 până la 7 dolari pe baril la deschiderea tranzacțiilor duminică, la ora 18:00 ET, deoarece prețurile pieței prezintă un anumit risc.

Vineri, prețurile țițeiului Brent s-au stabilizat la 72,48 dolari pe baril, în creștere cu 1,73 dolari sau 2,45%, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate s-a încheiat la 67,02 dolari pe baril, în creștere cu 1,81 dolari sau 2,78%.

Iranul, al patrulea cel mai mare producător de petrol din OPEC

În anul 2025, potrivit datelor firmei de consultanță energetică Kpler, peste 14 milioane de barili pe zi au trecut prin strâmtoarea Ormuz, adică o treime din totalul exporturilor mondiale de țiței maritim.

Aproximativ trei sferturi din acestea au fost direcționate către China, India, Japonia și Coreea de Sud.

Analistul McNally mai avertizează că „o închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz este o recesiune globală garantată”.

El a explicat că prețurile petrolului ar trebui să urce atât de mult încât să provoace o încetinire economică, ceea ce ar duce la scăderea consumului și, implicit, la reechilibrarea pieței.

„Pur și simplu, nu există suficientă cerere flexibilă pentru petrol, care să poată fi ajustată rapid”, a subliniat acesta.

Mai multe companii de transport de gaze și-au suspendat deja operațiunile în zonă în urma atacurilor americano-israeliene și a răspunsului Iranului.

OPEC şi-ar putea creşte producţia de petrol

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, cunoscută drept OPEC+, va lua în considerare opţiunea unei creşteri mai mari a producţiei, la reuniunea de duminică a unor importanţi membri ai organizației, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri aeriene asupra unor ţinte din Iran.

Opt dintre cele 22 de state membre ale OPEC+ (Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Kazahstan, Algeria şi Oman) au programată o reuniune pentru ziua de duminică, 1 martie.