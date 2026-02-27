Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii

1 minut de citit Publicat la 17:22 27 Feb 2026 Modificat la 17:46 27 Feb 2026

Câine-robot în centrul orașului Târgu Mureș. Sursa foto: Antena 3 CNN

Roboți cu AI care patrulează pe străzi, identifică zonele murdare și transmit mesaje despre colectarea selectivă: nu este un scenariu SF, ci un program pilot de salubrizare lansat la Târgu Mureș. Orașul devine primul din România unde tehnologia și inteligența artificială sunt integrate direct în serviciile de curățenie stradală.

În zona centrală din Târgu Mureș, un câine-robot atrage privirile trecătorilor, în timp ce îndeamnă oamenii să păstreze curăţenia.

„Mulţumim că aţi ales serviciile noastre. Vă rugăm să păstraţi curăţenia stradală! Vă rugăm să colectaţi deşeurile selectiv!”, le transmite robotul cetățenilor.

„Vor avea o complexitate reduse la nivel de activitate, însemnând mesaje vocale diseminate prin intermediul acestor roboți către populație în vederea conștientizării populației asupra importanței colectării selective și a asigurării unui spațiu public curat.”, e explicat, la Antena 3 CNN, Lidia Laszlo, managerul companiei de salubritate.

Roboții sunt controlați și monitorizați de la distanță, pentru moment. Sunt dotaţi cu senzori performanți și inteligență artificială, ceea ce le permite să se deplaseze autonom și să identifice problemele.

„Roboții vor circula complet autonom, cu ajutorul inteligenței artificiale, vor identifica problemele reale din teren și vor alerta echipele de intervenție. Sunt echipați cu LIDAR de ultimă generație, având o precizie foarte mare. Roboții patrupezi au autonomie de 5 ore, iar cei umanoizi au capacitatea de a-și schimba singur bateria.”, explică Robert Ferencz, managerul proiectului IT.

Dacă programul pilot își dovedește eficiența, modelul ar putea fi extins la nivel național, transformând modul în care orașele gestionează curățenia publică.

Investiția se ridică la aproximativ un milion de euro, iar roboții pot fi închiriați de autorităţi, costurile variind în funcție de complexitatea serviciilor și mentenanță.