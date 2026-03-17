„Visul chinezesc” se micșorează pentru generația Z. Un doctorand a povestit că a ajuns să livreze mâncare

Tinerii din China își pierd încrederea în viitorul economic al țării, iar această schimbare de mentalitate ar putea avea efecte dincolo de granițele celei de-a doua economii a lumii. Deși China a raportat oficial o creștere de 5% a PIB-ului în 2025, șomajul ridicat în rândul tinerilor, criza imobiliară și scăderea perspectivelor de mobilitate socială îi determină pe mulți mileniali și membri ai generației Z să cheltuiască tot mai puțin și să renunțe la ambițiile profesionale, un fenomen care riscă să afecteze cererea globală și ritmul economiei mondiale, scrie Business Insider.

2025 a fost încă un an puternic pentru economia Chinei – cel puțin pe hârtie.

Beijingul a raportat că a doua economie a lumii și-a atins ținta de creștere de 5% a PIB-ului. Exporturile au rezistat, iar producția industrială a rămas solidă.

Sub această aparență însă, lucrurile nu sunt atât de liniștite. China se confruntă în continuare cu criza imobiliară și cu disputa comercială cu Statele Unite. Există însă și o altă problemă persistentă, care s-ar putea dovedi și mai dificil de rezolvat: cum să îi convingi pe tineri să creadă din nou în viitor.

Mulți mileniali și membri ai generației Z din China, care își reduc cheltuielile pentru aproape orice – de la modă până la ambițiile profesionale – sunt cuprinși de un sentiment profund de stagnare. Pașii către o viață stabilă de clasă mijlocie par să dispară, iar promisiunea unei stabilități financiare pe termen lung se prăbușește odată cu piața imobiliară.

„Chiar dacă nu a avut loc o recesiune, această generație tânără a resimțit multe dintre simptomele unei recesiuni, în special în ceea ce privește șomajul și subocuparea”, a declarat Zak Dychtwald, care conduce compania de cercetare a consumatorilor Young China Group.

Șomajul în rândul tinerilor este ridicat – în jur de 17% - iar această cifră nici măcar nu include numărul tot mai mare de absolvenți care acceptă locuri de muncă pe care nu s-ar fi gândit vreodată că vor trebui să le ia. Anul trecut, rețelele sociale chineze au explodat după ce un doctorand a povestit că a ajuns să livreze mâncare. Cam în aceeași perioadă, o companie de gaze a anunțat că recrutează absolvenți și masteranzi pentru a citi contoare.

„Educația universitară a devenit mult mai accesibilă pentru tinerii adulți”, spune Zhou Yun, profesor asistent de sociologie la Universitatea Michigan. „Totuși, beneficiile economice ale studiilor universitare nu au ținut pasul”.

Pe măsură ce tinerii din China se confruntă cu o economie care nu mai pare capabilă să ofere promisiunea unui viitor tot mai bun, o mentalitate dominată de teama de lipsuri le modelează deciziile de zi cu zi. Prudența a înlocuit încrederea. Perspectivele slabe de angajare și creșterea modestă a prețurilor au reaprins temerile că China ar putea intra într-o perioadă lungă de stagnare, similară „deceniilor pierdute” din Japonia, când consumatorii amânau cheltuielile în așteptarea unor prețuri tot mai mici. Acest comportament a alimentat un cerc vicios al creșterii economice slabe, salariilor stagnante și resemnării că viitorul nu va fi mai bun decât prezentul.

Asta nu înseamnă că China este pe punctul de a repeta deceniile pierdute ale Japoniei. Dychtwald spune că 2025 a fost un an mai stabil decât perioada imediat următoare pandemiei. Problema nu este prăbușirea economiei, ci ezitarea. Iar odată ce ezitarea devine generalizată, este foarte greu de inversat. Nu doar dinamica economică s-a schimbat, ci și așteptările unei întregi generații.

O nouă normalitate

Când China a ridicat restricțiile din perioada pandemiei, la finalul lui 2022, economiștii și companiile se așteptau ca populația – cunoscută pentru apetitul de consum – să declanșeze un val de „cheltuieli de răzbunare”. Se credea că banii economisiți în pandemie vor alimenta economia Chinei și vor genera efecte pozitive în întreaga lume. Acest boom nu a mai venit.

După o scurtă creștere la începutul lui 2023, consumul a pierdut rapid din avânt. Creșterea vânzărilor cu amănuntul este constant sub nivelul de aproximativ 10% pe an care era obișnuit înainte de 2020. Mai recent, în decembrie, creșterea vânzărilor retail a încetinit până la doar 0,9% față de aceeași lună a anului anterior – cel mai slab ritm de la redeschiderea economiei și un contrast puternic față de cifrele aparent stabile ale PIB-ului.

Vacanța de nouă zile de Anul Nou Lunar din februarie – una dintre cele mai importante perioade de consum din China – a adus câteva semne pozitive: veniturile zilnice ale marilor retaileri și restaurante au crescut cu 5,7% față de anul precedent, iar veniturile din turism au crescut cu același procent, potrivit datelor oficiale. Totuși, cheltuielile medii per călătorie au scăzut cu 0,2%, au constatat economiștii de la Nomura, semn că oamenii au călătorit mai mult, dar au rămas prudenți în privința banilor cheltuiți.

Cheltuielile sunt deosebit de reduse în rândul milenialilor mai tineri și al generației Z. Cândva mari consumatori de produse de lux, tinerii chinezi se retrag acum de la branduri precum Louis Vuitton sau Gucci și preferă forme mai sigure de valoare, cum ar fi boabele de aur masiv, sau mici conforturi precum figurinele Pop Mart și o jucărie de pluș virală – un cal care plânge. Sunt expresii discrete ale unei stări de neliniște care au reușit să treacă de cenzură.

Consumatorii chinezi din China continentală reprezintă acum aproximativ o cincime din vânzările globale ale brandurilor de lux, în scădere accentuată față de aproximativ o treime la momentul de vârf.

Trecerea spre economisire reprezintă o schimbare radicală față de perioada dinaintea pandemiei, când existau așa-numitele „triburi ale luminii lunii” – persoane care își cheltuiau toți banii până la finalul lunii și nu aveau economii. La vremea aceea, mulți analiști se temeau mai degrabă că tinerii cheltuiesc prea mult.

„Încrederea necesară pentru a face asta vine din convingerea că luna viitoare vei avea un loc de muncă”, spune Dychtwald. „Trebuie să crezi că luna viitoare va fi la fel de bună ca cea precedentă”.

Beijingul a recurs la metode cunoscute pentru a stimula cererea: subvenții, reduceri, stimulente țintite, măsuri pentru piața locuințelor și mesaje menite să crească încrederea. Dar problema cererii din China pare din ce în ce mai greu de rezolvat doar prin stimularea consumului. Ea depinde de ceva mult mai fragil: dacă tinerii – considerați motorul economiei de consum – mai cred că viitorul va recompensa riscul. Iar mulți dintre ei și-au pierdut această credință.

Mașina de îmbogățire care s-a stricat

Timp de aproape 50 de ani, visul chinezesc nu a fost foarte diferit de visul american: studiază din greu, obține un loc de muncă stabil, cumpără o casă și urcă treptat în clasa de mijloc. Poate că niciun element nu a fost mai important decât intrarea pe piața imobiliară. Locuința era considerată un semn al maturității, o condiție pentru căsătorie și un simbol al ascensiunii sociale.

„Mulți tineri credeau că biletul lor către siguranță este să cumpere o casă”, spune Dychtwald. „Dar dacă ai făcut asta, probabil că acum ești pe pierdere”.

La fel ca în multe economii occidentale, această poveste începe să se destrame. Nu doar că locurile de muncă sunt mai greu de găsit, dar și principala sursă de avere pentru majoritatea chinezilor din clasa de mijloc – piața imobiliară – s-a prăbușit.

Prețurile locuințelor noi din China scad aproape în fiecare lună de la jumătatea anului 2022. La nivel național, prețurile proprietăților au scăzut cu aproximativ 20% față de vârful atins în al treilea trimestru din 2021. Chiar și dezvoltatorii susținuți de stat au probleme.

Această prăbușire este rezultatul unei bule imobiliare de zeci de ani, care a făcut ca sectorul imobiliar să ajungă să reprezinte până la o treime din PIB-ul țării, comparativ cu mai puțin de o cincime în Statele Unite.

Această reducere brutală a datoriilor destabilizează una dintre principalele surse de siguranță pentru tineri, spune Dychtwald. Ideea că achiziția unei locuințe ar putea deveni un pas înapoi, nu un succes, este profund destabilizatoare din punct de vedere psihologic.

„Era singurul activ din China care creștea constant”, spune el.

Deși bursa chineză a crescut puternic după ce compania DeepSeek a surprins lumea inteligenței artificiale anul trecut, efectul de bogăție al pieței bursiere este mult mai mic decât cel al pieței imobiliare, potrivit unui raport Goldman Sachs.

Diferența contează, deoarece în China efectul de bogăție funcționează diferit față de Statele Unite. Gospodăriile chineze dețin majoritatea activelor în imobiliare – aproximativ 60-70% din averea totală – în timp ce investițiile în acțiuni sunt mai puțin răspândite.

Această schimbare fundamentală explică de ce chiar și programele masive de stimulare economică pot avea un impact limitat. Atunci când sentimentul de siguranță dispare, stimulentele sunt economisite, nu cheltuite.

„A sta întins”

Statisticile arată o imagine sumbră, dar pentru a înțelege cu adevărat starea de spirit a generației Z și a milenialilor chinezi este suficient să le urmărești rețelele sociale. Apariția unor meme depresive – precum mișcarea „let it rot” sau provocările extreme de economisire – reflectă schimbarea de mentalitate și dezamăgirea socială.

Primul semn de nemulțumire a fost mișcarea „lying flat”, apărută în 2021 ca o formă de rebeliune tăcută împotriva culturii de muncă extenuante din China, inclusiv programul „996”, care presupunea muncă de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână.

Ceea ce a început ca refuzul de a munci excesiv s-a transformat, pentru unii, într-o retragere completă din ambițiile profesionale. În ultimul an, unii mileniali și membri ai generației Z fără loc de muncă au început să adopte deschis stilul de viață numit „rat people”, descriind zile petrecute aproape exclusiv în pat, navigând fără oprire pe internet și trăind din mâncare ieftină la pachet.

Există și tineri care lucrează pe post de „copii cu normă întreagă”, fiind plătiți de părinți pentru a face cumpărături, curățenie și gătit.

Această stare de apatie online are consecințe reale. În 2024, economistul chinez Gao Shanwen a stârnit controverse la o conferință pentru investitori după ce a descris tinerii din China drept „lipsiți de viață”. Ulterior, comentariile sale au fost șterse de cenzură.

„China este acum plină de bătrâni energici, tineri lipsiți de viață și oameni de vârstă mijlocie disperați”, spune Gao. „Tinerii își strâng cureaua și mănâncă tăiței cu lumina stinsă”.

Cu alte cuvinte, consumul slab nu mai este doar un fenomen economic ciclic, ci unul generațional.

O problemă pentru întreaga lume

Cererea slabă a consumatorilor chinezi nu mai este doar o problemă internă. Ea devine tot mai mult o problemă globală.

Ani la rând, companiile și factorii de decizie din întreaga lume au presupus că gospodăriile chineze – în special consumatorii urbani tineri – vor deveni unul dintre cele mai puternice motoare ale cererii globale: vor cumpăra produse de lux, vor călători, vor importa bunuri și vor susține creșterea economică globală.

Dacă acest motor al consumului continuă să încetinească, consecințele vor depăși granițele Chinei.

„Pentru economia globală în 2026, o încetinire a ritmului de creștere al Chinei față de nivelul de 5% înregistrat în 2025 rămâne un risc major pentru creșterea PIB-ului mondial și pentru exporturi”, explică Rajiv Biswas, economist internațional și director al Asia-Pacific Economics.

Unul dintre cele mai mari riscuri pentru economia Chinei anul viitor, adaugă el, ar fi dacă consumul privat nu își revine după ritmul lent din a doua jumătate a anului 2025.

Modelul actual de creștere al Chinei – susținut de exporturi și producție industrială, dar frânat de gospodării prudente – poate menține indicatorii economici oficiali pe linia de plutire. Însă oferă mult mai puțin sprijin pentru tipul de cerere pe care companiile globale îl așteptau.

O perioadă prelungită de prudență a consumatorilor ar complica și obiectivul Beijingului de a reechilibra economia către un model bazat mai mult pe consum intern. În același timp, ar putea duce la o avalanșă de exporturi ieftine către restul lumii, punând presiune pe economiile din Europa până în Asia de Sud-Est.

Biswas se așteaptă ca autoritățile chineze să continue să introducă măsuri pentru stimularea cererii și a consumului gospodăriilor.

Totuși, dacă tinerii consumatori rămân ezitanți – marcați de insecuritatea locurilor de muncă, scăderea valorii locuințelor și o mentalitate de lipsuri – nicio ajustare de politică economică nu va schimba rapid comportamentul. Pentru că redresările economice depind de cheltuieli, iar cheltuielile încep cu încrederea.