Un olimpic la matematică a dat în judecată Ministerul Educației. Statul nu i-a dat banii din bursa de excelență olimpică

Emanuel Mazăre trebuia să primească banii înainte de intrarea în vigoare a legii prin care statul român a decis să elimine bursele de excelenţă. Foto: Cristian Gentea / Facebook

Un caz extrem de revoltător legat de modul în care statul român răsplătește performanţa olimbică ajunge pe masa magistraţilor Tribunalului Argeş. Piteşteanul Emanuel Mazăre, dublu medaliat cu aur în 2025 la Olimpiada Internațională de Matematică și la Olimpiada Balcanică de Matematică, a dat în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru că statul a refuzat să îi acorde bursa de excelenţă olimpică de gradul 1, scrie publicația interespublic.ro.

Este vorba despre banii pe care Emanuel Mazăre ar fi trebuit să îi primească, asta înainte de intrarea în vigoare a legii prin care statul român a decis să elimine bursele de excelenţă, hotărâre publicată în Monitorul Oficial în data de 5 septembrie 2025.

Încă din 2 octombrie 2025, olimpicul a depus o cerere la Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin care a solicitat aprobarea acordării bursei pentru rezultatele înregistrate atât la Olimpiada Internaţională de Matematică din Australia (în vara anului 2025), unde a obţinut medalia de aur, cât şi la Olimpiada Balcanică de Matematică, organizată în Bosnia şi Herţegovina (în primăvara anului 2025), unde a obţinut tot medalia de aur.

Deoarece ministerul nu a trimis însă niciun răspuns, potrivit tatălui olimpicului, Alin Mazăre, s-a ajuns la cererea drepturilor în instanţă.

Tatăl lui Emanuel Mazăre a pus la dispoziţia sursei citate și cererea pe care fiul său a trimis-o către Ministerul Educaţiei în octombrie 2025. Potrivit documentului, Emanuel Mazăre susţine că „ministerul nu poate aplica retroactiv o lege intrată în vigoare ulterior obţinerii premiilor”.

„Întrucât premiile au fost câştigate sub imperiul reglementării anterioare, iar dreptul la bursă s-a născut la momentul obţinerii rezultatului, acest drept nu poate fi înlăturat prin abrogarea ulterioară a textului legal care l-a consacrat”, se arată în document.

Cerere către Ministerul Educaţiei şi Cercetării

„Subsemnatul Emanuel Mazăre, în calitate de elev al Colegiului Naţional Alexandru Odobescu din Piteşti, clasa a XII-a, vă rog să aprobaţi acordarea BURSEI DE EXCELENŢĂ OLIMPICĂ I, ca urmare a obţinerii următoarelor rezultate la competiţiile de nivel internaţional şi regional, organizate în anul şcolar 2024-2025, reglementate prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3.373/19.02.2025: Locul I (medalie de aur) la Olimpiada Internaţională de Matematică, desfăşurată în perioada 10.07.2025-20.07.2025 în Australia, Locul I (medalie de aur) la Olimpiada Balcanică de Matematică, defăşurată în perioada 25.04.2025-30.04.2025 în Bosnia şi Herţegovina.

Precizez că olimpiadele au avut loc înainte de intrarea în vigoare a Legii nr 141 din 25 iulie 2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare, care reglementează noile criterii privind bursele. Conform art 15, alin 2 din Constituţia României şi principiul neretroactivităţii legii, actele normative nu pot produce efecte pentru situaţii consumate anterior intrării lor în vigoare, în lipsa unei prevederi exprese contrare.

Întrucât premiile au fost câştigate sub imperiul reglementării anterioare, iar dreptul la bursă s-a născut la momentul obţinerii rezultatului, acest drept nu poate fi înlăturat prin abrogarea ulterioară a textului legal care l-a consacrat.

Faptul că plata a fost amânată nu poate afecta dreptul deja dobândit. Astfel, vă rog să dispuneţi acordarea bursei de excelenţă olimpică, conform prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării competiţiilor.

Declar că la finalul anului şcolar 2024-2025, am promovat la toate disciplinele şi am obţinut media 10 la purtare. Vă mulţumesc pentru sprijin şi rămân diponibil pentru orice documente suplimentare necesare”, se arată în cererea trimisă de olimpicul la matematică, Emanuel Mazăre, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, către ministrul Educației de atunci, Daniel David.

Dosarul olimpicului a fost înregistrat de Tribunalul Argeş la sfârșitul lunii aprilie, iar judecătorii au stabilit primul termen de judecată pentru 16 iunie.

Bursele de excelență olimpică I și II au fost eliminate din cauza aşa-numitelor „măsuri privind constrângerile bugetare impuse de Guvern, pe fondul deficitului fiscal”.

Motivul evocat este că statul „nu își mai permite financiar” susținerea acestor categorii de stimulente financiare. Decizia a fost luată în 5 septembrie 2025, după începerea anului școlar 2025-2026, prin publicarea în MO a Hotărârii nr. 732/2025 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora.