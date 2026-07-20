NYT: Pentagonul a ascuns faptul că zeci de militari americani au fost răniți în războiul din Iran

3 minute de citit Publicat la 23:36 20 Iul 2026 Modificat la 23:36 20 Iul 2026

Foto: Getty Images

Pentagonul a ascuns zeci de cazuri de militari americani răniți în războiul cu Iranul, informează NYT. Comandamentul Central al SUA nu este obligat să facă publice informații despre militarii răniți, mai ales atunci când aceștia revin rapid în serviciu, a declarat un oficial militar, citat de publicația americană.

În săptămâna dinaintea atacului iranian de vineri, în care doi militari americani au fost uciși, iar un altul a fost dat dispărut în Iordania, Iranul a lansat alte trei atacuri asupra forțelor SUA din această țară.

În atacuri au fost răniți zeci de militari americani și au fost avariate mai multe elicoptere, potrivit mai multor oficiali americani anonimi care au făcut declarații pentru NYT.

Pentagonul nu a făcut publice nici atacurile anterioare, nici numărul răniților și nici pagubele provocate. Astfel, Pentagonul a demonstrat că vede ca fiind mai importantă nevoia de a proteja „viabilitatea” operațiunii militare decât obligația guvernului de a informa publicul despre felul în care se desfășoară războiul.

Săptămâna trecută, Comandamentul Central al SUA a informat că ripostează la atacurile Iranului asupra navelor comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM nu a menționat, însă, atacurile iraniene asupra bazelor americane din regiune, inclusiv asupra celor din Iordania.

Explicațiile oficialilor de la Pentagon

Comandamentul Central nu este obligat să publice informații despre militarii răniți, mai ales atunci când aceștia se întorc rapid în serviciu, a declarat un oficial militar american.

Un alt oficial militar american a susținut că Pentagonul nu ar avea niciun motiv să dezvăluie informații care ar putea ajuta Iranul să își sporească precizia atacurilor cu rachete balistice și drone în Iordania și asupra altor baze din Orientul Mijlociu unde sunt staționați mii de militari americani.

Din același motiv, Comandamentul Central a încetat să mai anunțe câte obiective din Iran atacă în fiecare zi, potrivit oficialilor americani.

În zilele care au urmat prăbușirii armistițiului, Pentagonul a dat puține informații despre strategia militară americană, după aproape cinci luni de război. Ultima conferință de presă importantă a Pentagonului despre conflict a avut loc la începutul lunii mai.

În ultimele luni, administrația Trump nu a dezvăluit în ce măsură războiul cu Iranul a consumat stocurile americane de arme esențiale și costisitoare și nici faptul că Iranul și-a păstrat și refăcut o parte importantă a capacităților sale de atac cu rachete.

Subiectul pierderilor americane din război este la fel de delicat. Moartea celor doi militari din trupele terestre în Iordania, vineri, și a unui alt militar în nordul Irakului ridică la 17 numărul total al militarilor americani uciși de la începutul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la 28 februarie.

Potrivit procedurilor Pentagonului privind raportarea victimelor, identitatea militarilor uciși este făcută publică numai după ce au trecut 24 de ore de la informarea rudelor apropiate. Numele militarilor răniți în luptă nu sunt publicate, de regulă.

Peste 400 de militari americani au fost răniți în conflictul cu Iranul, potrivit Comandamentului Central. La începutul războiului, Pentagonul publica periodic numărul total al militarilor răniți și reveniți în serviciu, însă în ultimele săptămâni a încetat să mai actualizeze cifra.

În timpul administrațiilor anterioare, Pentagonul amâna de obicei publicarea detaliilor despre militarii răniți până la informarea familiilor. În timpul administrației Biden, Pentagonul anunța numărul militarilor răniți în atacurile lansate de grupările sprijinite de Iran asupra bazelor americane din Siria și Irak.

Trump amenință că Iranul „va plăti înzecit” moartea fiecărui militar american

Donald Trump a amenințat Iranul cu represalii dure pentru moartea unor militari americani, după un sfârșit de săptămână în care trei membri ai forțelor SUA au fost uciși, relatează CNN.

„De fiecare dată când Iranul ucide un militar american, va plăti pentru acea moarte înzecit!”, a scris el, luni, pe Truth Social.

Trump a afirmat că le-a transmis instrucțiunile sale celor aflați la conducerea armatei.

„Această directivă le-a fost transmisă secretarului pentru război (titlul inventat de administrația Trump, titulatura reală este Secretarul Apărării), Pete Hegseth, președintelui Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, Daniel Caine, și tuturor comandanților armatei”, a scris el.

Pentagonul a confirmat moartea a trei militari americani în cursul sfârșitului de săptămână: doi la o bază militară din Iordania și unul în nordul Irakului.

Armata continuă să examineze rămășițele umane neidentificate găsite la locul atacului din Iordania, ceea ce indică faptul că numărul victimelor ar putea crește.