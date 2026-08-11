Transnistria este declarată de adjunctul lui Lavrov, într-un interviu, „teritoriu al Federației Ruse”. Kremlinul amenință Moldova

Mihail Galuzin, ministru adjunct de Externe al Rusiei. sursa foto: Facebook / Ambasada Rusiei la București

Un înalt oficial de la Moscova a lansat o nouă amenințare la adresa Chişinăului, sugerând că un eventual conflict în Transnistria ar fi tratat de Rusia drept un atac împotriva propriului stat. Declaraţiile îi aparţin lui Mihail Galuzin, ministru adjunct de Externe al Rusiei, într-un interviu acordat agenţiei de presă TASS, preluat şi distribuit de Ambasada Rusiei la Bucureşti pe Facebook.

Întrebat despre riscul unor confruntări armate în regiunea separatistă, Galuzin a susţinut că, deşi pericolul unei provocări directe din partea Kievului sau a Chişinăului ar fi, în opinia sa, scăzut, acesta nu poate fi eliminat cu totul.

Oficialul rus a acuzat apoi Republica Moldova că îşi apropie tot mai mult poziţiile de Ucraina şi de NATO, prezentând această apropiere drept un motiv de îngrijorare pentru Moscova.

Galuzin i-a invocat pe cei peste 220.000 de locuitori de pe malul stâng al Nistrului pe care Moscova îi consideră cetăţeni ruşi, pentru a justifica un eventual răspuns militar.

„Conducerea Republicii Moldova şi regimul de la Kiev trebuie să înţeleagă că o agresiune armată împotriva malului stâng al Nistrului, unde locuiesc peste 220.000 de cetățeni ruși, va avea consecințe catastrofale pentru agresorii înșiși”, a declarat acesta.

Totodată, oficialul rus mai susține că un posibil atac asupra Transnistriei cu o agresiune împotriva Rusiei înseşi.

„Asemenea acțiuni nesăbuite și iresponsabile vor fi considerate de noi, în conformitate cu dreptul internațional, drept un atac împotriva Federației Ruse și nu vor rămâne fără un răspuns ferm și oportun”, a declarat Galuzin, în același interviu.

El a adăugat că, pentru a-şi proteja cetăţenii, trupele staţionate în regiune şi contingentul de „menţinere a păcii”, Moscova va folosi „fără nicio îndoială, toate mijloacele de care dispunem” şi este pregătită „pentru orice evoluţie a situaţiei”.

În aceeaşi discuţie, Galuzin a reluat naraţiunea oficială a Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina, susţinând că Moscova rămâne deschisă negocierilor, dar că responsabilitatea blocajului aparţine Kievului.

„Nu închidem ușa procesului de negocieri, însă mingea nu se află în terenul nostru”, a afirmat el, acuzând regimul de la Kiev de acte de „terorism” împotriva civililor şi reluând obiectivele declarate de „demilitarizare şi denazificare” a Ucrainei.

Întrebat despre şansele de reluare a negocierilor în formatele de la Istanbul şi Geneva, oficialul rus a dat vina pe Occident şi pe Ucraina pentru eşecul discuţiilor.

El a afirmat că formatul din 2022 a fost blocat, în opinia sa, la îndemnul fostului premier britanic Boris Johnson, iar contactele reluate în 2025, la iniţiativa lui Vladimir Putin, ar fi fost întrerupte de Kiev sub pretextul „lipsei de progres”.

Galuzin a mai insistat că poziţiile Moscovei, formulate de Putin în iunie 2024, rămân neschimbate.