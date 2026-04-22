Tanc rusesc în Tiraspol, așa-zisa capitală a Transnistriei. Foto: Profimedia

Siguranța cetățenilor ruși din regiunea separatistă Transnistria este în prezent amenințată, iar Moscova va lua toate măsurile necesare pentru a-i proteja, a declarat marți fostul ministru al Apărăii Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit Reuters.

Transnistria, o regiune pro-rusă, s-a separat de Republica Moldova înainte de colapsul regimului sovietic și, după un scurt război în 1992, a existat în pace alături de statul post-sovietic timp de mai bine de trei decenii. Recent, autoritățile pro-europene de la Chișinău au început să exercite o presiune mai mare asupra enclavei separatiste.

Într-un interviu acordat cotidianului rus Komsomolskaia Pravda, Șoigu a declarat că Moscova este gata să folosească orice mijloace pentru a-i proteja pe cetățenii ruși din fâșia de pământ de la granița cu Ucraina.

„Nu trebuie uitat că în Transnistria trăiesc peste 220.000 de cetățeni ruși. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și irresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, a declarat Șoigu pentru publicația citată. „Dacă va fi nevoie, Rusia va face toți pașii necesari și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja, conform Constituției. Nu trebuie exclus nimic, iar noi luăm în calcul toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile”.

Rusia, a mai adăugat el, speră totuși „că lucrurile nu vor evolua conform celui mai negativ scenariu”.

Negociatorii din Republica Moldova și Transnistria nu au reușit să înregistreze niciun progres la ultima lor întâlnire de săptămâna trecută, care avea ca scop avansarea către o soluționare a conflictului separatist.

Transnistria se opune deciziei Chișinăului de săptămâna trecută, prin care s-a interzis intrarea în țară a comandanților contingentului de 1.500 de „pacificatori” ruși, care staționează între cele două tabere încă din 1992. De asemenea, regiunea respinge planul Guvernului de la Chișinău de a extinde taxele vamale și TVA-ul asupra regiunii rebele.

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu își dorește să ducă țara, una dintre cele mai sărace din Europac, în UE până în 2030 și afirmă că acest proces poate fi realizat chiar și fără o soluționare a disputei transnistrene.

În comentariile sale pentru Komsomolskaia Pravda, Șoigu a acuzat Republica Moldova că blochează negocierile pentru soluționarea conflictului și că îi împiedică pe locuitorii regiunii să voteze la alegeri și la referendumul din 2024, în care cetățenii au susținut la limită aderarea la UE.

Totuși, el a menționat că un acord pentru rezolvarea problemei separatiste nu este imposibil.

„Nimic nu este imposibil. Este nevoie de bunăvoință și de condiții”, a mai spus el. „Dar impresia este că Chișinăul face totul pentru a se asigura că nu există nicio dorință de reunificare și nicio condiție adecvată pentru ca aceasta să aibă loc”.