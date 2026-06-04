Un copil de 9 ani a murit în curtea fostei unități militare din Limanu. Ce se știe până acum despre cauza tragediei

1 minut de citit Publicat la 08:27 04 Iun 2026 Modificat la 08:27 04 Iun 2026

Polițiști în curtea fostei unități militare de pe strada Morii din Limanu, după moartea copilului, 3 iunie 2026. Sursa foto: Zaharia Cristina via Facebook

Un copil în vârstă de nouă ani și-a pierdut viața marți, în localitatea Limanu din județul Constanța, în urma unui tragic accident petrecut în curtea fostei unități militare de pe strada Morii.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche – 2 Mai au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un minor s-ar fi accidentat într-un canal.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că sesizarea se confirmă. Din primele verificări a reieșit că băiatul, în vârstă de 9 ani, se juca în curtea unui imobil când ar fi fost prins sub capacul unei canalizări.

La locul tragediei a intervenit un echipaj medical, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul copilului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cu exactitate cauzele decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Gabriel era elev în clasa a doua la școala din Limanu

Victima este elev în clasa a II-a la Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu. Reprezentanții unității de învățământ au transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a elevului nostru (...) din clasa a II-a, al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Limanu, în urma unui tragic accident casnic. Întreaga comunitate școlară este alături de familia îndurerată în aceste momente de grea încercare și transmite sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să ofere putere și mângâere celor care l-au iubit. Drum lin printre îngeri, Gabriel!”

Comunitatea locală este profund afectată de această tragedie, iar numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise familiei îndurerate.