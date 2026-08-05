Cum "ascunde" Primăria clădirile în paragină din București. Imagini cu imobile acoperite de mesh-uri, pentru a masca ruinele

Cum "ascunde" Primăria clădirile în paragină din București. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, miercuri, că a găsit o soluţie temporară prin care să "ascundă" clădirile din oraş aflate în paragină. Instituţia le-a acoperit cu mesh-uri, o plasă care să mascheze ruinele din Capitală. "Sunt soluții temporare, simple, ieftine, dar extrem de utile. Avantajele țin atât de design (dau un aspect mai îngrijit), cât și de securitate (pentru că protejează fațadele de eventualele desprinderi)", a precizat PMB.

Instituţia a transmis că 11 clădiri au primit până acum o „față nouă”.

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"Continuăm să acoperim cu mash-uri clădirile aflate în paragină din #București! Pentru ca orașul să nu mai arate dezolant, în ruină.

11 clădiri au primit până acum o „față nouă”:

Hanul Solacolu de pe Calea Moșilor nr. 134

Clădirea de pe Str. Blănari nr. 2 a fost acoperită azi

Bd. Carol 1, nr. 63

Str. Biserica Enei nr. 14

Str. Mihai Vodă nr. 13

Str. Dianei nr. 2

Str. Franceză nr. 30

Str. Ion Brezoianu nr. 8

Str. Johann Gutenberg nr. 3

Str. Johann Gutenberg nr. 4

Str. Johann Gutenberg nr. 10

Urmează să montăm mash-uri pe clădirile de pe Str. Covaci, Str. Dionisie Lupu și Hanul Roșu de pe Str. Franceză. Sunt soluții temporare, simple, ieftine, dar extrem de utile. Avantajele țin atât de design (dau un aspect mai îngrijit), cât și de securitate (pentru că protejează fațadele de eventualele desprinderi)", a precizat Primăria Generală a Capitalei.

Ciucu: Mesh-urile respectă arhitectura imobilului

"Până ajungem să le consolidăm, pe cele aflate în stare mai proastă le acoperim cu mash-uri care respectă arhitectura imobilului. Este important să acționăm și pe termen scurt, pentru ca orașul să nu mai arate ca o ruină. Iar pe viitor, clădirile vor fi consolidate prin eforturi proprii și printr-o politică corectă de concesionare”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Recent, a fost adoptat în Consiliul General un regulament privind fațadele clădirilor din Centrul Vechi și zonele protejate. Acesta prevede un program de sprijin pentru proprietarii care își repară fațadele degradate.