Valeri Zalujni, fost comandant al armatei ucrainene: "Nu credeți în basme, Ucraina nu va deveni niciodată membră NATO"

2 minute de citit Publicat la 07:57 04 Aug 2026 Modificat la 07:57 04 Aug 2026

Fostul comandant al armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi. sursa foto: Getty

Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujni, în prezent ambasador în Marea Britanie, consideră că perspectiva aderării țării sale la NATO, obiectiv înscris în Constituția ucraineană, nu mai este realistă.

El a făcut declarația în timpul unei dezbateri despre integrarea euroatlantică, organizată la reuniunea anuală a ambasadorilor ucraineni de la Kiev, potrivit publicației "Evropeiska Pravda".

Zalujni a intervenit în discuția diplomaților de rang înalt, deși fusese invitat să comenteze eventuala participare a Ucrainei la JEF, Forța Expediționară Comună. Generalul și-a început însă intervenția vorbind despre NATO.

"Cunosc foarte bine NATO. Timp de aproximativ 12 ani m-am ocupat personal de adoptarea standardelor NATO și, în fiecare an, am ascultat poveștile potrivit cărora eram pe punctul de a adera. Din păcate, nu vom intra niciodată în NATO", a declarat Zalujni.

În opinia sa, unul dintre obstacolele din calea aderării este diferența dintre nivelul de dezvoltare al armatei ucrainene și doctrinele militare ale Alianței.

"Este imposibil să aderăm, cu nivelul de dezvoltare existent în Forțele Armate ale Ucrainei, la o organizație care funcționează pe baza doctrinelor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial", a afirmat el.

Fostul comandant-șef al armatei ucrainene a criticat dur și capacitatea NATO, în pofida faptului că din Alianță fac parte state precum Marea Britanie și Statele Unite.

"Cel mai probabil, NATO va rămâne în forma actuală și va avea nevoie de aproximativ 12 ani, la fel ca Ucraina, pentru a trece la standardele necesare și pentru a ajunge măcar la jumătate din nivelul Federației Ruse", a spus Zalujni.

În ciuda criticilor, generalul a admis că Ucraina are în continuare nevoie de tehnologiile deținute de statele NATO, inclusiv în domeniul apărării antibalistice și al capacităților spațiale.

În ceea ce privește garanțiile de securitate, Zalujni consideră că alte alianțe și structuri militare ar putea fi mai eficiente decât NATO.

"Ucraina se va conecta la blocurile și alianțele care, probabil, se vor forma. Cel mai probabil, vom vorbi despre un bloc militar european de securitate", a declarat el.

Zalujni a apreciat că și aderarea Ucrainei la JEF ar putea reprezenta un mecanism eficient de securitate.

"Începând din 2015, JEF și-a format structuri de comandă. Da, sunt slabe, da, nu sunt încă la nivelul de care avem nevoie", a spus el, exprimându-și regretul că Ucraina nu depune suficiente eforturi pentru a deveni membră a acestei coaliții.

JEF, Forța Expediționară Comună, nu prevede însă în prezent mecanisme de securitate colectivă sau obligații de apărare reciprocă între statele participante.

Anterior, cele zece țări membre ale JEF au semnat un memorandum de intenție privind crearea unor "forțe maritime multinaționale", care ar urma să completeze capacitățile NATO.

Ucraina a aderat deja la un acord de parteneriat extins cu JEF.