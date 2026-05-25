Cinci state NATO resping planul lui Mark Rutte pentru creșterea ajutorului militar destinat Ucrainei

Publicat la 09:33 25 Mai 2026

Regatul Unit a stârnit șoc prin emiterea discretă a unei licențe temporare care permite importurile de motorină și combustibil din petrol rusesc. FOTO: Hepta

Marea Britanie, Franța și alte state NATO au blocat un plan în cadrul căruia fiecare membru ar contribui cu 0,25% din PIB-ul său la ajutorul militar pentru Ucraina, a relatat Telegraph, citând surse din alianță.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat reporterilor pe 22 mai că propunerea va fi probabil respinsă.

„Nu cred că aceasta va fi acceptată, deoarece există multă opoziție împotriva acestei valori fixe de 0,25”, a spus el.

Rutte nu a numit membrii care blochează propunerea, dar o sursă NATO a declarat pentru Telegraph că oponenții sunt Regatul Unit, Franța, Canada, Italia și Spania. „Nu sunt foarte entuziasmați de idee”, a spus sursa.

Vestea vine imediat după relaxarea surprinzătoare de către Regatul Unit a sancțiunilor petroliere rusești, dând o nouă lovitură imaginii Londrei ca unul dintre cei mai fideli parteneri ai Ucrainei.

Regatul Unit a stârnit șoc și indignare pe 19 mai prin emiterea discretă a unei licențe temporare care permite importurile de motorină și combustibil pentru avioane din petrol rusesc, dacă „produsele au fost procesate într-o țară terță”. Guvernul a acordat, de asemenea, o licență care permite transportul maritim și livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) de la terminalele rusești Sakhalin-2 sau Yamal.

Oficialii ucraineni și europeni au fost luați prin surprindere de anunț, iar Londra și-a cerut ulterior scuze pentru implementarea stângace. Licențele rămân însă în vigoare.

Respingerea de către Franța a planului de cheltuieli subminează, de asemenea, statutul său de campion al luptei Ucrainei împotriva Rusiei. Parisul împarte conducerea cu Londra asupra așa-numitei „Coaliții a Voluntarilor” - aliați care lucrează împreună pentru a asigura garanții de securitate pe termen lung pentru Kiev.

Potrivit sursei Telegraph, cel puțin alți șapte membri NATO au susținut planul lui Rutte. Toți acești membri susținători cheltuiesc deja peste 0,25% din PIB-ul lor pentru ajutor militar către Kiev.

În cadrul aceleiași reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO, unde Rutte a spus că propunerea este probabil să eșueze, el a spus că alianța trebuie să devină mai eficientă în distribuirea mai uniformă a poverii sprijinirii Ucrainei între membri.

„Ceea ce vreau să obțin este ca povara să fie distribuită mai uniform, ca să existe o mai mare partajare a poverii aici. Pentru că, în acest moment, doar șase sau șapte aliați fac munca grea”, a spus el.

NATO își va organiza summitul anual la Ankara, Turcia, în iulie. Președintele Volodimir Zelenski a fost invitat să participe, iar Rutte spera să finalizeze propunerea de cheltuieli la summit.

Zelenski nu și-a confirmat încă participarea.

Majoritatea summitelor NATO de după 2022 s-au concentrat pe sprijinul occidental pentru Ucraina, în contextul războiului la scară largă al Rusiei și al cererii Kievului de a se alătura alianței. De când președintele american Donald Trump a preluat mandatul în 2025, accentul s-a schimbat.

Sub conducerea lui Trump, SUA și-au redus dramatic sprijinul pentru Ucraina, solicitând NATO și Europei să suporte cea mai mare parte a poverii financiare. Trump a respins eforturile Ucrainei de aderare la NATO, amenințând în repetate rânduri că va retrage SUA din alianță.