CNN: Să zicem că se încheie războiul din Iran și se redeschide Strâmtoarea Ormuz. Ce urmează?

Publicat la 09:52 25 Mai 2026

Nave în Strâmtoarea Ormuz. 166 de tancuri petroliere sunt în prezent blocate aici. Foto: Getty Images

În cazul în care SUA și Iran chiar vor ajunge la un acord de pace, iar Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, ce urmează? Vor reveni prețurile la petrol la valorile de dinainte de război? Nu prea curând. Și aproape sigur nu anul ăsta. Probabil, niciodată, se arată într-o analiză CNN.

În primul rând, odată deschisă strâmtoarea, va urma un veritabil coșmar logistic.

Primul pas care trebuie făcut este deblocarea propriu-zisă a căii navigabile, în care se află acum 166 de tancuri petroliere, procedură care va dura multă vreme.

Cele 166 de tancuri petroliere blocate în Golful Persic transportă în total în jur de 170 de milioane de barili de petrol.

Odată ce aceste nave vor reuși să treacă de strâmtoare, ele vor trebui astfel să facă loc altor nave, goale, care urmează a intra în Golful Persic pentru a se încărca, la rândul lor, cu petrol.

Astfel, revenirea la tranzitul obișnuit din Strâmtoarea Ormuz, de dinaintea izbucnirii războiului, ar dura până la trei luni.

Pasul doi: consumarea rezervelor de petrol. Navele comerciale vor încărca mai întâi petrolul stocat în depozite de către producători în perioada crizei.

O provocare majoră: repornirea producției de petrol în Orientul Mijlociu

Vestea bună, conform CNN, este că rafinăriile nu și-au umplut la maximum rezervoarele de petrol, ceea ce ar reduce considerabil timpul necesar pentru repornirea pompelor. Cu toate acestea, nivelul mai ridicat de rezerve stocate va întârzia revenirea producției de petrol la capacitatea maximă.

Pasul trei: repornirea producției. Sondele petroliere din Orientul Mijlociu au fost în marea lor majoritate închise. Redeschiderea lor nu se face ca la apăsarea unui buton, ci reprezintă o provocare inginerească complexă, care ar putea dura mai multe săptămâni.

Producția va trebui reluată — treptat — pentru a preveni depresurizarea rezervoarelor de țiței, ceea ce ar necesita noi foraje și reparații costisitoare. Apa și gazele injectate în sonde trebuie reechilibrate, ceea ce reprezintă un proces complex și delicat.

În plus, pentru că sondele din regiune sunt de mari dimensiuni și amplasate aproape unele de altele, reluarea producției va necesita o coordonare semnificativă, pentru a asigura menținerea unei presiuni constante a apei și gazelor care vor fi simultan injectate în sonde.

Pasul patru: Reparațiile. Mai multe rafinării, producători de gaze și de petrol au avut de suferit de pe urma războiului. Unele elemente de infrastructură lovite sau bombardate necesită reparații care ar putea dura chiar ani de zile, au precizat companiile petroliere.

La cât speră analiștii că se va stabili prețul petrolului pe piețele internaționale

În regiune, a rămas foarte mult petrol care trebuie readus acum în circuitul comercial: în prezent, în Orientul Mijlociu a fost sistată producția a 12 milioane de barili pe zi de țiței și 3 milioane de barili de produse petroliere rafinate - în special în Arabia Saudită și Irak.

Comercianții vor trebui apoi să vadă dacă redeschiderea strâmtorii nu va veni și cu o „taxă” impusă de către Iran navelor care vor intra în Golful Persic.

Fluctuațiile prețului petrolului de pe piețele internaționale nu au coborât niciodată prețul barilului mai jos de 94 de dolari. Î prezent, prețul de referință al petrolului Brent e puțin peste 100 de dolari.

Prețurile petrolului au scăzut puternic luni, iar bursele asiatice au crescut, datorită speranțelor că s-ar putea ajunge la un acord privind războiul din Iran, scrie BBC.

Luni dimineață, în Asia, prețul petrolului Brent, reperul internațional al pieței, scădea cu 5,5%, până la 97,90 dolari pe baril, echivalentul a 72,64 lire sterline. Petrolul tranzacționat în SUA era în scădere cu 5,8%, până la 90,99 dolari pe baril.

Analiștii JPMorgan, care se așteaptă ca strâmtoarea să se redeschidă pe la începutul lui iunie, se așteaptă ca prețul petrolului să rămână undeva la 97 de dolari barilul până la finalul anului, o valoare oricum superioară celei de 60 de dolari barilul, care să permită un cost de 3 dolari/galonul pe piața americană - un scenariu care, conform analiștilor, nu are șanse să se materializeze mai devreme de 2032.