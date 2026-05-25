Un nou echipaj de „taikonauți” a ajuns la bordul stației spațiale chineze Tiangong

2 minute de citit Publicat la 10:33 25 Mai 2026 Modificat la 10:33 25 Mai 2026

Sursa foto: Hepta

Un nou echipaj alcătuit din trei astronauți a ajuns la stația spațială chineză Tiangong, conform imaginilor publicate luni de media de stat din China, informează agenția DPA, potrivit Agerpres.

Misiunea Shenzhou 23 a fost lansată duminică de la Centrul Spațial Jiuquan din nord-vestul Chinei, cu ajutorul unui lansator Long March 2F, potrivit media de stat.

La bord se aflau cei trei astronauți - cunoscuți în China sub numele de „taikonauți” - Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan și Li Jiaying.

Echipajul Shenzhou-21 de la bordul stației Tiangong a deschis trapa la ora locală 05:13 și i-a întâmpinat pe noii sosiți, potrivit agenției spațiale chineze CMSA, citată de Xinhua.

Cele două echipaje au făcut apoi fotografii de grup, cu ocazia celei de-a opta întâlniri spațiale din istoria aerospațială a Chinei.

Pentru prima dată, un astronaut chinez urmează să rămână în spațiu pentru aproximativ un an

Echipajul urmează să înlocuiască actualul echipaj de la bordul stației spațiale, alcătuit din Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang.

Conform CMSA, Li Jiaying este prima persoană din Hong Kong care participă la o misiune spațială chineză.

De asemenea, pentru prima dată, un astronaut chinez urmează să rămână în spațiu pentru aproximativ un an. În timpul misiunii pe orbită va fi luată decizia cu privire la membrul noului echipaj care va fi selectat pentru acest rol.

În timpul acestei șederi prelungite în spațiu, China dorește să cerceteze modul în care astfel de misiuni de lungă durată afectează corpul uman.

Misiunea face parte din rotația regulată a echipajului de pe stația spațială chineză.

Potrivit autorităților, echipajul care este înlocuit de această dată a petrecut deja 203 de zile în spațiu și, prin urmare, este probabil să stabilească un record pentru cea mai lungă durată a unei singure misiuni efectuate de un echipaj alcătuit din astronauți chinezi.